Proyecto de Di Tullio y De Pedro busca transferir el complejo Chapadmalal a la PBA

PROYECTO

Se trata de un proyecto senadores nacionales de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro.

La presentación se realizó de forma conjunta: es un proyecto de ley en el Congreso para la transferencia de la administración de la emblemática “Unidad Turística Chapadmalal” al manejo del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge como respuesta al Gobierno nacional a quien los senadores acusan de impulsar un plan de “privatización y vaciamiento” de este histórico establecimiento conocido por su rol como patrimonio social, ubicado en la costa atlántica bonaerense.

El proyecto parlamentario estipula que las plazas hoteleras del predio siga conservándose de manera preferencial y subsidiada para jubilados, estudiantes, personas con discapacidad y diversas organizaciones comunitarias de todo el país.

“Presentamos un proyecto de ley para transferir la Unidad Turística Chapadmalal a la Provincia de Buenos Aires, garantizando que siga perteneciendo a quienes más lo necesitan”, detallaron los representantes de Unión por la Patria. Con una marcada carga afectiva, finalizaron argumentando: “Queremos que nuestros pibes y pibas sigan teniendo la posibilidad de ver el mar por primera vez”.