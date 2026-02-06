Proponen prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años

El presidente del bloque de Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó un proyecto de ley que propone fijar una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en redes sociales dentro del ámbito bonaerense.

La propuesta alcanza a todas las plataformas de redes sociales que permiten la creación de perfiles, la interacción entre usuarios y el intercambio de contenidos, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch y Kick, además de aquellas que pueda determinar la autoridad de aplicación.

Según el texto presentado, queda prohibido permitir el registro, creación o mantenimiento de cuentas por parte de menores de 13 años residentes en la Provincia de Buenos Aires, sin admitir ningún tipo de excepción por consentimiento parental o tutelar. De esta manera, la responsabilidad del cumplimiento recaería exclusivamente sobre las empresas propietarias o administradoras de las plataformas.

En ese sentido, el proyecto establece que las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas de verificación de edad, con mecanismos que permitan impedir de manera fehaciente el acceso de menores de 13 años. Además, dichos sistemas deberán ser auditables por la autoridad de aplicación, que será definida por el Poder Ejecutivo provincial.

“El avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la proliferación de plataformas de redes sociales han transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden, acceden a información y construyen su identidad”, sostuvo Cuervo.

“El diseño algorítmico de estas plataformas —orientado a maximizar la atención y la permanencia— no distingue entre audiencias adultas y menores, lo cual expone de manera desproporcionada a quienes aún se encuentran en etapas cruciales del desarrollo cognitivo y emocional”, cerró.