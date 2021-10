Productores cerveceros destacan las ventas y el trabajo generado  

EN EL FESTIVAL DEL SALAME QUINTERO

Tras los récords de ventas para muchos de los participantes continúan las repercusiones

del Festival del Salame Quintero desarrollado este último fin de semana.

Federico quién está al frente de la cervecería local DAF 259 destacó “la verdad que lo que

pasó en el Festival del Salame superó nuestras expectativas, se trabajó mucho, de manera

constante y parejo, no hubo momentos de descanso” y apuntó “estuvimos alrededor de

los 1.500 litros de cerveza vendida”.

“Mucha gente en el Festival, ambas jornadas trabajamos a pleno, y fue toda una

verdadera fiesta” aseguró Federico quién además contó “nosotros arrancamos hace 3

años a producir cerveza artesanal y al festival fuimos con 5 estilos –rubia, roja, Apa, Ipa y

Coffe Stout- y para las 20 horas del domingo ya habíamos vendido todo”.

En este sentido, contó “todos los productores vendieron todo, todos los puestos

constantemente con gente, no es que nos fue bien solamente a nosotros, éramos 5 los

cerveceros y todos continuamente trabajando” y agradeció “el apoyo que venimos

recibiendo del Municipio de Mercedes, del área de Turismo, es impresionante, es mucho

lo que ayudan a mucha gente, porque la rueda que se arma es gigante”.

En cuanto a los preparativos del Festival Cervecero, Federico señaló “para esta fecha

estamos calculando que vamos a tener que ir con 2.500 litros de cerveza para no

quedarnos cortos, como nos pasó esta vez, donde fue increíble lo que se vendió”.