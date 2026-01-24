“Privilegiamos a los contribuyentes que cumplen con la Municipalidad”

La Municipalidad de Mercedes, a través de su oficina de Ingresos Públicos, recordó el esquema existente de regularización fiscal destinado a contribuyentes con deudas en instancia prejudicial y judicial de sus tasas y derechos municipales. La iniciativa busca facilitar la normalización de las obligaciones tributarias vencidas al 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los ciudadanos recuperar las bonificaciones por pago anual y buen cumplimiento que el organismo otorga habitualmente.

Marcos Iglesias, Subdirector de Ingresos Públicos, destacó que el programa tiene como fin brindar «herramientas concretas” para que los mercedinos ordenen su situación fiscal. «Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen”, señaló el funcionario tras la publicación de la medida para este ejercicio 2026.

Opciones de financiación

El actual esquema de pagos presenta una estructura escalonada que se adapta a la capacidad financiera de cada contribuyente. Para las deudas prejudiciales, las opciones se dividen según el plazo y la tasa de interés:

Pago al contado: Cancelación total en un solo pago, la deuda que llega hasta el año 2024, tiene quitas de hasta el 75 % de sus intereses según la antigüedad de los periodos a saldar.

Plan de Pagos en plazos breves: Se puede financiar hasta en 6 cuotas sin interés.

Plan de Pagos de plazos extendidos: Se puede financiar de 7 a 18 cuotas con un interés del orden del 6% mensual.

En el caso de las deudas en instancia judicial, previo a la ejecución de la deuda, la Municipalidad mantiene facilidades en hasta 3 cuotas con un interés diferencial al anterior, pero aun así asegurando que aquellos que ya enfrentan procesos legales también cuenten con una vía de salida para normalizar su estado frente al Municipio.

El Secretario de Economía de la Municipalidad, David Valerga, contó: “El objetivo central de estas facilidades es habilitar nuevamente el acceso a los beneficios fiscales del período vigente, ya que estar al día permite al contribuyente obtener un 10% de descuento por pago anual anticipado y un 15% de bonificación por cuota en casos de buen cumplimiento y pago en término”.

El Subsecretario de Economía Contador Ignacio Buzzalino recordó: “El calendario impositivo 2026 ya está en marcha: la Tasa por Servicios Generales como la de Conservación de la Red Vial (rural) tendrán su primer vencimiento el 30 de este mes, como también la fecha límite para el pago anual aprovechando el descuento del 10%, mientras que el Impuesto Automotor (patentes) de los vehículos municipalizados, que son los modelos 2015 para atrás, iniciará su cronograma mensual en marzo, bajo una modalidad que busca dar mayor previsibilidad al presupuesto de los hogares, nosotros privilegiamos a los contribuyentes que cumplen con la Municipalidad”.

De todas formas, los contribuyentes que con posterioridad a esa fecha aún quieran cancelar de forma anticipada el año en curso, podrán hacerlo a partir de marzo.

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

En lo que hace a esta Tasa, que abonan aquellos contribuyentes con habilitación municipal y que desarrollan actividades comerciales o industriales, Marcos Iglesias recordó que “aquellos contribuyentes del régimen general, que tienen una alícuota del 0.9%, cuentan con el beneficio por buen cumplimiento, el que le otorga un descuento del 17 %, que sumado al descuento mercedino, por tener domicilio fiscal en nuestra localidad, y el descuento por estar adherido al débito automático, les queda una alícuota sobre sus ingresos brutos del orden del 0.3 %”.

Además, el funcionario aclaró que “en cuanto a los contribuyentes monotributistas, el esquema de liquidación fue modificado diametralmente respecto a años anteriores en beneficio de los emprendedores locales. Todos los responsables monotributistas sin rubro especial van a pasar de liquidar la tasa conforme a sus diferentes categorías del monotributo a pagar el valor más bajo de la escala, todos pasarían a pagar el valor estipulado para la categoría (A). Es un esfuerzo que realiza el municipio en pos de fomentar y facilitar la actividad de los pequeños contribuyentes como así también los que recién se inician.”

Además, se volvieron a ratificar importantes beneficios que poseen aquellos que quieren desarrollar alguna actividad comercial o industrial en Mercedes.

PRODUCTORES RURALES DEL SECTOR GANADERO

Tasa por Control de Marcas y Señales SIN CARGO para todo productor que no supere un stock de 130 cabezas de ganado bovino

Se crea el Fondo de Apoyo al Productor Ganadero para afrontar cuestiones sanitarias y/o de infraestructura, el que se instrumentara a través de subsidios o microcréditos

Se agiliza el trámite por digitalización del sistema de generación de guía y pago electrónico.

SIMPLIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA

Eliminamos y reducimos conceptos, muchos tributos que serán sin cargo y simplificamos trámites. Esto significa que se eliminan o simplifican más de un centenar de trámites y/o conceptos:

COMERCIOS

Tasa por Habilitación de Comercios, con una superficie inferior a los 149 m2, serán SIN CARGO

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para el régimen general tiene un descuento del 50 % por domicilio fiscal en Mercedes + descuentos del 17 % por buen cumplimiento + descuento por adherir a pago debitado, todo esto lleva la alícuota del 0.90 % al 0.31 %, una reducción de un 66.66 %

Vehículos de uso comercial SIN CARGO

Transporte para publicidad rodante SIN CARGO

Transporte de sustancias alimenticias sin límites en los Kg de carga SIN CARGO

Operadores de aceite vegetal usado SIN CARGO

Venta de artículos de pirotecnia NO SONORA SIN CARGO

Habilitación de natatorios y colonias de vacaciones SIN CARGO

Por vuelco y habilitación de contenedores de empresas locales SIN CARGO

Desinsectación de taxis o remises SIN CARGO

Habilitación de taxis o remises se redujo el valor en un 40%

DERECHOS COMERCIALES

Uso del espacio público

Mesas y sillas en el espacio público de locales gastronómicos SIN CARGO

Derecho de espectáculos públicos organizado por clubes o instituciones sin fines de lucro sin límites de asistentes SIN CARGO

Carros gastronómicos SIN CARGO

Publicidad y propaganda

Publicidad en sillas, mesas y sombrillas SIN CARGO

Publicidad con banderas, estandartes, gallardetes SIN CARGO

Publicidad con pasacalles SIN CARGO

Letreros colocados en frentes de obras en construcción, con publicidad comercial SIN CARGO

Publicidad ciclomotor, motos o similares SIN CARGO

Aviso realizado en vehículo de reparto, carga o similares SIN CARGO

Uso de stands, carpas y sombrillas SIN CARGO

Publicidad rodante en vehículos terrestres y/o aéreos SIN CARGO

Derechos de Oficina

Baja de comercio SIN CARGO

Certificado libre deuda SIN CARGO

Copia de planos SIN CARGO

Certificado de numeración domiciliaria SIN CARGO

Libre deuda de patente SIN CARGO

Iniciación de expediente SIN CARGO

Reposición de foja SIN CARGO

Por cada copia adicional, duplicado de certificados SIN CARGO

Expedición de certificado de actividad SIN CARGO

Inscripción como proveedor municipal SIN CARGO

TASAS DE SERVICIOS GENERALES

Se crea la Tarifa Social para la Tasa de Servicios Generales

Sera beneficiario todo contribuyente que posea la tarifa social ante EDEN SA, Cooperativa LEVIN o Cooperativa Franklin.

Descuentos del 10 % por pago anual.

Descuento del 15 % por buen cumplimiento.

Eximición del Derecho de Construcción en inmuebles con destino de vivienda familiar hasta 100 m2.

Por último, el Dr. David Valerga cerraba indicando que, “todo pensado para ayudar al que genera trabajo, porque gobernar es crear trabajo”.