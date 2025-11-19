Presupuesto provincial 2026, los montos por las obras de Mercedes

El Gobierno bonaerense proyecta iniciativas en los distritos, incluidas en el cálculo 2026.

A pesar de la restricción de transferencias que baja desde el gobierno nacional, el Ejecutivo provincial detalló en un anexo del cálculo de gastos y recursos del Presupuesto para el 2026, presentado en la Legislatura, una serie de iniciativas que llevará a cabo el próximo año en el territorio bonaerense.

En los considerandos del proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el ministro Pablo López, el Ejecutivo describe la grave situación de la construcción en la provincia de Buenos Aires y en el país, destacando una contracción del -25% en comparación con 2023. “Este sector, considerado un termómetro de la economía, enfrenta una crisis debido a la paralización de la obra pública nacional, que ha reducido la inversión en infraestructura en más del 80% desde 2023”, explican. Sostienen que esto ha afectado directamente a sectores relacionados como cemento, acero, hierro y asfalto, que también han experimentado caídas significativas en su producción.

“La suspensión de más de 2.300 obras en todo el país, de las cuales 1.000 están en la provincia de Buenos Aires, ha generado un impacto negativo en el empleo, con la pérdida de más de 92.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción a nivel nacional y el cierre de 1.700 empresas del rubro. A pesar de esta situación, el gobierno provincial ha priorizado la inversión en infraestructura básica, logrando avances significativos en obras viales, educativas, de salud y vivienda, entre otras”.

Con respecto a 2024, mencionan que “mientras la obra pública nacional disminuía drásticamente, las obras financiadas por la provincia crecieron un 13% en términos reales. La Provincia ha ejecutado proyectos importantes como la construcción de autovías, mejora de rutas, recuperación de hectáreas agrícolas, y la inauguración de centros de salud y educativos”, agregan.

En el caso de nuestro distrito, el gobierno provincial ya estimó los gastos del presupuesto 2026 para obras de desagüe por 4.500 millones de pesos; el recambio de colector cloacal por 2.535.438.332 pesos y el Paseo Ribereño Rio Luján por 1.174.658.370 pesos.