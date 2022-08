Preocupante estado de abandono del ex Centro Cardiovascular

Vecinos exigen respuestas

La situación fue planteada en el Concejo Deliberante. No obstante las soluciones vendrían al destrabarse algunos conflictos en el expediente judicial de la quiebra. El inmueble pertenece a una sociedad anónima ajena al ex centro de salud. En pocos días podrían “tapialar” el lugar.

El estado de abandono y deterioro que presenta el inmueble de avenida 17 donde funcionara el Centro Cardiovascular, es motivo de preocupación de todo el vecindario. Han sido varias las quejas y reclamos por hechos de vandalismo que se vienen suscitando en este espacio, sin ningun tipo de control. El tema llegó al Honorable Concejo Deliberante donde se presentó un proyecto por parte de la bancada de Juntos, que fue aprobado por unanimidad. El mismo destaca el estado que presenta el citado inmueble en el que a simple vista se observan roturas de vidrios y ventanas que permiten el ingreso de personas a esas instalaciones, hecho que según los ediles, representa un alto riesgo de usurpación, toma ilegal o hechos delictivos de mayor magnitud. “Es necesario anticiparse a fin de prevenir y evitar que acontezcan hechos de los que haya que lamentarse… es necesario garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a vecinos del barrio, como a quienes transitan por la zona, más teniendo en cuenta que a pocos metros hay un colegio público”, destacan los fundamentos de la resolución. La misma se dirige al Departamento Ejecutivo para que arbitre los medios necesarios que garanticen la seguridad de los vecinos y evitar o prevenir situaciones complejas o violentas que pudieran ocurrir en el inmueble del ex centro Cardiovascular, “el cual hoy en dia muestra un estado de total abandono y vandalismo por el cese de actividades”. También piden que se informen al cuerpo las acciones que se llevarán adelante y se adjuntaron fotografías que muestran el lamentable estado de aquel pujante centro de salud.

Inmueble

Lejos de lo que algunos pensaban, el inmueble no pertenece a la fallida sino a una sociedad anónima. Es decir, la propiedad no se encuentra dentro de los activos del ex Centro Cardiovascular sino es propiedad de una firma llamada Mandatos Inmobiliarios S.A. quien ha solicitado al Juez que lleva adelante la quiebra, la restitución del mismo, como así también una compensación económica por la indisponibilidad del inmueble por cada mes que ha pasado desde mediados de 2019 a esta parte. El contrato de locación suscripto entre el Presidente de Mandatos Inmobiliarios S.A., Daniel A. Carossia y los representantes de Centro Cardiovascular Mercedes SRL, los socios Victor Daniel Ríos, Juan Francisco Bastino y Andrés Kis, venció en Junio de 2019, y desde entonces consideraron los propietarios que fue un depósito de algunos bienes del centro asistencial. En el expediente se discutió que no había resultado de esa manera porque se entregó equipamiento al Hospital, por cuanto no estaba como depósito. Sin embargo la firma no tenía disponibilidad del inmueble. En tal sentido se ofreció una compensación superior a los 500 mil pesos que fue rechazada y apelada por la sociedad anónima dueña del predio. Es decir, el Juzgado reconoce la situación pero surgió otra controversia. Los propietarios aceptaban la resitutucióndel inmueble previa constatación del estado del mismo en compañía de representantes del Juzgado. Como esto no fue aceptado, continuó la discusión en sede judicial y la Cámara en lo Civil y Comercial le aconsejó a los propietarios que arbitren otros medios para poder volver a tomar posesión del inmueble, es decir que dichas constataciones las realicen con un escribano público. De acuerdo a fuentes confiables, esto sucederá en los próximos días. Las versiones recogidas indican que los responsables de Mandatos Inmobiliarios S.A. retirarán la llave del Juzgado, procederán a dicha constatación del estado del inmueble y construirán un tapial frente al edificio a los efectos de proteger el inmueble y brindar protección para evitar los inconvenientes que se vienen suscitando en la actualidad.