Precios: Mercedes entre los municipios con mejor estándar de cumplimiento 

RELEVAMIENTO DE LA DEFENSORÍA BONAERENSE

La Defensoría Bonaerense llevó adelante un relevamiento de los precios establecidos por

el gobierno en el cual se asegura que la medida se cumple en un 70%. Mercedes es uno de

los municipios en los que se constataron mejores estándares de cumplimiento (precio y

stock)

El organismo elaboró un informe de acuerdo a los datos recabados sobre 90 productos en

204 comercios, entre el 22 y el 25 de octubre de 2021, en 43 localidades para sondear el

cumplimiento de la resolución 1.050/21, que estipula el congelamiento de precios sobre

1.432 productos de consumo.

De acuerdo al informe elaborado por el organismo, se relevaron 90 artículos en 204

comercios, entre el 22 y el 25 de octubre de 2021: hipermercados, supermercados de

barrio y supermercados chinos de La Plata, distritos del Conurbano y municipios del

interior bonaerense.

Entre las conclusiones generales del informe, se destaca que el 70% de los comercios

relevados cumple con los precios en un rango entre el 67% y el 100%; que el 33% de los

comercios relevados cumple con la existencia de stock de productos en un rango entre el

67% a 100%; que el mayor nivel de incumplimiento se constató en la variable stock;

que los productos con mayor cumplimiento de precios son alimentos, como harina de

trigo pan rallado, barra de cereales, manteca, queso rallado, bastones de merluza.

Asimismo, el trabajo relevó que los municipios en los que se constataron mejores

estándares de cumplimiento (precio y stock) son Arrecifes, Azul, Ituzaingó, Junín, Lomas

de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Navarro, Necochea, Roque Pérez y Tres de

Febrero.

En la misma del informe de la Defensoría del Pueblo se expresó el secretario de Comercio

Interior, Roberto Feletti, quien aseguró que el cumplimiento del nuevo esquema de

precios se sitúa por “arriba del 70%”, aunque apuntó a dos cadenas de supermercados

que no acataron la medida y eso hace complicar el programa.

“El fin de semana y ayer recorrimos y el acatamiento está arriba del 70%, lo cual es una

medida razonable”, destacó Feletti, , y señaló que el “monitoreo” continuará durante la

semana en curso.

El funcionario precisó: “El programa se desplegó, tiene un alto nivel de acatamiento. Ayer

tuvimos un indicador positivo en las alertas. La verdad es que el acatamiento está casi

arriba del 70%. Hay dos cadenas de supermercados que dicen ‘yo no voy a bajar mi

margen’, eso sí va a complicar el programa”. Y añadió: “Estos acuerdos se han ido

cerrando no sin tensiones desde el lunes o martes pasado, todavía nos quedan otros

diálogos”.​