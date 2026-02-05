«Pinta Verano»: La apuesta autogestiva que refresca la noche en Mercedes

Este sábado, el Anfiteatro Municipal se convertirá en el epicentro de la producción independiente local con una nueva edición del evento organizado por la Asociación de Cerveceros Mercedinos.

Mercedes se prepara para vivir una jornada donde la identidad local y el trabajo comunitario son los protagonistas. Bajo la consigna de «Cultura Viva», llega Pinta Verano, un evento que destaca por ser íntegramente autogestivo, demostrando el poder de la organización colectiva frente a las propuestas comerciales tradicionales.

A diferencia de otros festivales, Pinta Verano surge del esfuerzo coordinado de la Asociación de Cerveceros Mercedinos, esta naturaleza autogestiva no solo garantiza la calidad de los productos, sino que asegura que el impacto económico y cultural quede directamente en manos de los trabajadores de la región.

El encuentro tendrá lugar este sábado 7 de febrero, a partir de las 19:00 hs, en el emblemático Anfiteatro Municipal (ubicado en Calle 42 y Av. 29). La entrada al predio permitirá a las y los asistentes disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, arte y producción artesanal.

La oferta del evento está diseñada para resaltar el talento local, y contará con:

Cerveza Artesanal: Una selección de las mejores variedades producidas en la zona por los propios organizadores.

Gastronomía: Diversos foodtrucks acompañarán la jornada con opciones para todos los gustos.

Escenario en vivo: La música será el hilo conductor de la noche con una grilla variada que incluye a The Paris (Cumbia), Todos contra Jaime (Cumbia), Facu Zammitto y el set de DJ Ricky.

Pinta Verano se consolida como un espacio de resistencia y celebración de la cultura viva. El apoyo de la Municipalidad de Mercedes como acompañante del evento refuerza la importancia de que el Estado respalde las iniciativas que nacen desde la propia comunidad organizada.