PBA sumó cámaras inteligentes para la detección de infracciones en rutas

SEGURIDAD VIAL

El Gobierno bonaerense autorizó la aplicación de nuevos dispositivos digitales destinados a los controles de tránsito y registrar infracciones de manera automática.

La medida habilita el uso de sistemas capaces de leer patentes, identificar maniobras prohibidas y enviar la información a las plataformas oficiales de gestión de multas.

Entre las herramientas incorporadas se encuentra “Multi Evasion”, el cual es un sistema de cámaras basado en el reconocimiento automático de patentes. El dispositivo puede detectar vehículos que atraviesan peajes sin pagar, cruzan semáforos en rojo o evaden controles obligatorios de pesaje.

También fue autorizada la cámara “Ghost”, desarrollada por la empresa Neural Labs. El equipo utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para leer matrículas en tiempo real y facilitar la identificación de los vehículos.

La Provincia habilitó además el uso de SICAMTO, una plataforma destinada a registrar y administrar digitalmente las actas. Las infracciones captadas por los dispositivos deberán incorporarse al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT).

El esquema se encuadra en la Ley Provincial 13.927 y la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa establece que los proveedores tecnológicos deben estar autorizados y que los equipos cuenten con certificados de conformidad, con una vigencia de un año.

La incorporación de estos sistemas existe pura y exclusivamente para fortalecer la fiscalización en tiempo real y así mejorar el control sobre infracciones frecuentes en las rutas bonaerenses, según expresaron.