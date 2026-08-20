El consumo de carne vacuna cayó 12% en lo que va de 2026

CONSUMO

Se trata de un dato extraído del reciente informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La entidad advierte que el abastecimiento del mercado interno se contrajo un 12% a nivel interanual durante los primeros 7 meses de 2026. Durante este lapso, el consumo estimado llegó a 1,202 millones de toneladas equivalente carne con hueso, lo que representa una cifra en -163.400 toneladas al compararlo con el mismo ciclo del año previo (2025).

En detalle, en julio el promedio móvil interanual cayó a 46,3 kilos por habitante por año, (un descenso del 9,4% o 4,8 kilos menos frente a julio de 2025), alcanzando así su nivel más bajo en más de dos décadas.

Por otro lado, el trabajo indicó que la contracción del consumo coincidió con un escenario de menor disponibilidad de hacienda para faena. Además, se indicó que la contracción en el nivel de faena repercutió de forma directa en el volumen producido.

En contraste con la retracción del consumo local, los envíos al exterior siguieron ganando terreno. Datos de CICCRA indican que entre enero y julio las exportaciones sumaron 487.200 toneladas equivalente res con hueso, un alza interanual del 8,8%, dinamizadas por una mayor tracción de EEUU tras la extensión de su cuota de ingreso. El crecimiento estuvo explicado por mayores envíos hacia Estados Unidos, China e Israel.