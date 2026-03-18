PBA no adhirió a los cambios de Nación y la VTV seguirá siendo obligatoria en el territorio bonaerense

En un contexto de cambios normativos a nivel federal, el gobierno de PBA encabezado por Kicillof, ha tomado la decisión de no adherir a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

De esta manera, el control de los vehículos en territorio bonaerense continuará siendo obligatorio, manteniendo sin alteraciones los plazos y requisitos que rigen actualmente.

La administración provincial confirmó que seguirá vigente el esquema de revisiones anuales para todos los vehículos que tengan más de dos años de antigüedad. Durante estas inspecciones, los centros autorizados continuarán evaluando aspectos críticos para la seguridad vial y el medio ambiente, tales como la alineación, luces, bocina, frenos, emisión de gases, suspensión y el grabado de autopartes, entre otros puntos habituales.

Esta medida marca una clara distancia con el Decreto 196/2025 del Gobierno Nacional, el cual introdujo modificaciones profundas que no tendrán validez en la provincia. La normativa nacional buscaba extender el plazo para la verificación inicial a cinco años desde el patentamiento y establecer revisiones cada dos años para vehículos de entre cinco y diez años de antigüedad. Además, el decreto nacional pretendía «liberalizar» el servicio, permitiendo que talleres y concesionarios privados operaran como centros de inspección, una posibilidad que queda descartada en jurisdicción bonaerense.