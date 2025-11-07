PBA lanza promociones y créditos para reactivar el turismo

El gobierno bonaerense presentó una serie de beneficios con créditos, descuentos y promociones para darle un incentivo al turismo y consumo en la Costa Atlántica.

De la medidad, el objetivo de incentivar el consumo y sostener la actividad turística en un contexto económico adverso.

Participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez.

El programa incluye líneas de financiamiento, descuentos y promociones destinadas a fortalecer el turismo en la Costa Atlántica y reactivar el comercio local.

Según precisó el ministro Costa, “Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al Turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”.

Cuattromo, como autoridad del Banco Provincia, remarcó el rol del Banco como motor del desarrollo productivo: “En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón de la provincia. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Las medidas incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Entre ellas se destaca la nueva línea “Tu préstamo acá: Especial Verano”, que ofrece créditos de hasta $2 millones en hasta 12 meses para financiar servicios turísticos de forma digital, además de cuotas sin interés en hotelería, balnearios, entretenimiento y automotor. También habrá descuentos reforzados en comercios y espectáculos, junto con la continuidad del programa “Mesumo Navidad” con vouchers de hasta 40%.