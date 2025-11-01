PBA impulsa un proyecto para generar electricidad con las olas del mar

La Provincia de Buenos Aires impulsa en Mar del Plata el primer dispositivo del país capaz de generar electricidad con el movimiento del mar.

Se trata de un desarrollo 100% nacional que podría abrir una nueva etapa para las energías renovables argentinas.

PBA anunció el desarrollo del primer dispositivo de energía undimotriz del país, una tecnología que permite generar electricidad a partir del movimiento de las olas.

El proyecto se instalará en la Escollera Norte de Mar del Plata y será completamente fabricado con tecnología y mano de obra nacional.

El dispositivo es parte de un convenio entre la Subsecretaría de Energía bonaerense, la UTN, el PROINGED y el FREBA, que financian el diseño, construcción e implementación del sistema. La meta será entonces transformar la fuerza del mar en energía limpia, sostenible y producida en enteramente en la provincia de Buenos Aires.

El dispositivo bonaerense según se estimó, podría producir hasta 30 kilovatios por hora, suficiente para abastecer parte del puerto marplatense.

El desarrollo se ejecutará en cinco etapas a lo largo de un año: diseño, fabricación, pruebas, instalación y puesta en funcionamiento. Si el ensayo resulta exitoso, el plan es escalar la tecnología: con 100 equipos instalados podrían abastecerse unos 5.000 hogares o 20.000 personas.

Para PBA, se trata de un paso estratégico hacia una generación más limpia, con capacidad de exportar conocimiento tecnológico. Mar del Plata por su parte, podría convertirse en el punto de partida de la energía undimotriz argentina.