PBA aprobó una suba extraordinaria de la luz

El gobierno de PBA oficializó las nuevas tarifas de luz que van a pagar los usuarios de todo el territorio a partir de marzo.

Esta vez, el aumento es más significativo que los anteriores que -acompañaban la inflación mensual-. Empezará a regir el esquema de subsidios energéticos focalizados.

El aumento quedó oficializado en la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. De ahí se desprende que el los nuevos precios de la energía eléctrica van a entrar en vigencia el 1º de marzo en las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES y también en las cooperativas eléctricas.

El impacto en las facturas que pagan los usuarios residenciales va a ser del 12%, aproximadamente. A su vez, quienes en marzo pierdan los subsidios el aumento será del 17%. Por ejemplo, un usuario residencial sin subsidios con un consumo medio pasará de pagar $46.100 a pagar $52.000. Mientras que un usuario con subsidios que pagaba $28.500 y ahora abonará $33.300 por su consumo energético.

Según explicaron desde la cartera que lidera el ministro Katopodis, esto se debe a que aumentaron varios conceptos que componen la tarifa final. Por un lado, se ajustaron los precios mayoristas que define Nación y por otro la Provincia actualizó el valor agregado de distribución (VAD).

A eso hay que agregarle el nuevo esquema de subsidios energéticos que se está empezando a implementar tras el fin de la segmentación. A partir de ahora, los usuarios quedan categorizados como con subsidios y sin subsidios.

Cabe aclarar que la actualización de los costos mayoristas entran en vigencia mañana mientras que el VAD lo hará a principios de marzo. Así las cosas, los usuarios verán reflejados los aumentos en sus consumos de febrero y marzo con impacto en las facturas que van a llegar el mes que viene y el siguiente.