Pavimento y obras para mejorar red de agua en barrio América  

Desde la Secretaría de Obras se está realizando una mejora con el objetivo de optimizar el servicio. Es parte de planificaciones que incluyen, por ejemplo, los nuevos pozos de agua. Es una obra que permitirá empalmar dos zonas y previa a obras de pavimentar.

Desde la Secretaría remarcan que “es una obra que efectuamos con recursos municipales, generando trabajo mercedino y promoviendo mejoras en un tema complicado, como es el agua corriente”.

A la vez, resaltaron que “la cuestión del agua requiere constante inversión, pero también un fuerte compromiso ciudadano. Cuidarla. No usar bombas chupadoras, llenar piletas con la red, revisar no haya pérdidas, regar en horarios recomendados con balde para no desperdiciar, una serie de cuidado de este bien no renovable”.