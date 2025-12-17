Pasó una multitudinaria Pasarela de Egresados 2025

Con un enorme marco de público se llevó adelante la tradicional Pasarela de Egresados y Egresadas.

Fueron más de 500 parejas las que desfilaron en un gran escenario en La Trocha, bajo la mirada de sus seres queridos. Antes de la “pasada”, realizaron una foto de recuerdo de la noche mágica en el recientemente inaugurado Anfiteatro Municipal, dando un marco general a la velada organizada por la Municipalidad de Mercedes.

“Realmente vivimos una noche hermosa, con todos los condimentos: alegría, emoción, encuentro familiar, de amigos y amigas. En este predio, con esta infraestructura para que las y los egresados se luzcan, sin duda es algo inolvidable para los más de mil estudiantes que pasaron por la pasarela”, declaró el intendente Juan Ustarroz.

Durante varias semanas hubo encuentros entre el área de Juventudes, a cargo de Macarena Arzani, Cultura, Educación y representantes de las delegaciones de las distintas instituciones educativas participantes, con el objetivo de que la noche fuera perfecta para las y los egresados.

El evento fue, al igual que el año pasado, en La Trocha, con recepción en calle 42, pasando por el Anfiteatro para el primer registro fotográfico. Luego, continuaron por un camino especialmente preparado por dentro del predio hasta detrás del escenario de enormes dimensiones y ahí sí, el esperado momento: pasar por la pasarela para la foto, la emoción y el aplauso de amigos, amigas, familiares, vecinos y vecinas presentes acompañando la esperada noche de celebración.

Fueron parte 29 espacios educativos, con el siguiente orden de pasada: CFI N°1, EPA 702, CENS 451, CENS 453, Fines, Camila Rolón, Secundaria 14, Agrotécnica, EES 3 “Nacional”, Misericordia, Secundaria 1 “Media”, Secundaria 10, Técnica 1 “Industrial”, San Luis, San Antonio, Santa María, San Patricio, Secundaria 13, EES 5 “Normal”, Técnica 2 (Gowland), Secundaria 8, Secundaria 7, Secundaria 15, CEPT N° 4, Secundaria 12 Sede y García, Secundaria 11, San Benito, Secundaria 9 y Parroquial.