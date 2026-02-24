PARITARIA: LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES RATIFICARON EL RECHAZO Y MANDATARON REALIZAR UN PARO DE ACTIVIDADES CON GREMIOS ESTATALES

Durante el día de hoy se desarrollaron, en las 20 departamentales, las asambleas convocadas por la Comisión Directiva Provincial de la AJB, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes.

En primer lugar, las asambleas departamentales ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial presentada por la AJB en la mesa paritaria del día viernes, consistente en un 3% de aumento para febrero, por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025. Seguidamente se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada. En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima. Asimismo, las asambleas ratificaron la participación del gremio en todas las medidas de lucha que se definan de manera unitaria entre las centrales sindicales y los gremios de la CTA para enfrentar la sanción de la reforma laboral, iniciativa que implica una profunda regresión en materia de derechos laborales en la Argentina. Si bien su impacto es directo sobre el ámbito privado, advierten que también genera condiciones desfavorables para los derechos y la negociación colectiva en el sector público. Al respecto, el secretario general de la AJB, Hugo Russo, manifestó: “En primer lugar, saludamos y felicitamos a las compañeras y los compañeros que participaron en todas las asambleas de la provincia, ratificando la voluntad de unidad del gremio en las 20 departamentales. Tomamos el mandato expresado y nos encontramos trabajando en estos días en la búsqueda de que el Ejecutivo nos convoque para realizar una propuesta superadora que contemple la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, así como también el cobro del Ac. 4093 para nuestros jubilados y pensionados». CARRERA JUDICIAL Finalmente, desde la AJB informamos que continúan las gestiones ante la Suprema Corte para la realización de la Mesa Técnica de carrera judicial, ámbito en el que el gremio viene impulsando iniciativas para mejorar los ingresos de los distintos estamentos del Poder Judicial. En particular, se busca la determinación de un porcentaje para la subcategoría E de los Acuerdos 4093/4191, lo que permitiría incorporar al sistema de subcategorías a las y los trabajadores con menor antigüedad. En relación al reclamo de subcategorías para jubilados y pensionados se informó en las asambleas sobre el inicio de las acciones judiciales para el reconocimiento de este derecho para nuestro sector pasivo.