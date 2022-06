“Paradas seguras” para mayor prevención y seguridad

CON APORTES DE NACION

En varios puntos de la ciudad se están instalando “Paradas seguras” con cámaras e intercomunicadores. Es una gestión de la Secretaría de Seguridad ante el Ministerio de Transporte de la Nación. Incluirá también más garitas. Estarán conectadas al Centro de Monitoreo.

Al respecto, el intendente Juan Ustarroz informó que se distribuirán “8 tótems de seguridad por la ciudad, cuya función es brindar mayor seguridad, se incorpora una cámara más, con como así también, tiene una suerte de portero eléctrico que cuando la gente lo use, se comunicará directamente el Centro de Monitoreo, y así podrá alertar y denunciar, desde un ilícito hasta un accidente”.

Estos elementos, aseguró el jefe comunal, “viene a aportar mayor prevención, más seguridad y cobertura de cámaras en la ciudad” y, remarcó que “cada parada tendrá una cámara de seguridad, de última tecnología, que aportará, modernización de la ciudad con mayor seguridad”.

Según destacó, “esta es una inversión muy importante para toda la ciudad, que se hace con un aporte del Estado Nacional que hemos gestionado, pensando en mejorar la seguridad en nuestra ciudad”.

Por su parte, Gonzalo Anselmo, secretario de seguridad, señaló que “el objetivo es poder brindar mayor seguridad a los usuarios y las usuarias de transporte que tienen que ver con estos tótems de seguridad, mismos que tienen que ver con domos, intercomunicadores que se van a comunicar con el Centro Operativo de Monitoreo” y agregó “son antivandálicos y todas las cuestiones pertinentes que hacen a la seguridad de los vecinos en la espera de su transporte, que es lo que buscamos abordar con este programa”.

Y remarcó “se abordó no solamente a los lugares no sólo donde transitan los transportes de pasajeros, sino también, en aquellas arterias principales donde existe mayor flujo vehicular y donde la conectividad nos es propicia”.