Pablo Quirno será el nuevo canciller de Milei

El hasta ahora secretario de Finanzas de la Nación, será el nuevo canciller del gobierno del Presidente Javier Milei.

Quirno es uno de los hombres de mayor confianza del ministro de Economía Luis Caputo y un cuadro técnico con amplia experiencia en los mercados internacionales.

El Presidente Javier Milei lo confirmó como nuevo canciller en el primer movimiento fuerte de recambio en el Gabinete.

El flamante canciller, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Wharton School de la University of Pennsylvania, pero también pasó por la banca de inversión estadounidense JP Morgan.

En 2016 había sido nombrado coordinador general de la Secretaría de Finanzas del entonces Ministerio de Hacienda, durante el gobierno de Mauricio Macri y un año más tarde, ascendió a jefe de Gabinete del área. En 2018 integró el Directorio del Banco Central y, desde diciembre de 2023, ocupaba el cargo de secretario de Finanzas de la Nación.