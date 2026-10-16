Obra histórica en la red de agua: comenzó el recambio del troncal en barrio San Jorge

La obra beneficia a toda la ciudad y, muy especialmente, al casco histórico. Son 70 millones de inversión de fondos propios.

La Municipalidad de Mercedes puso en marcha una importante obra de ampliación y modernización de la red de agua potable en el barrio San Jorge, la cual está a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos conducida por Luis Ponce y se ejecuta íntegramente con cuadrillas de trabajadores municipales, una intervención estratégica que no solo mejorará la calidad del servicio para las familias del barrio, sino que impactará de manera directa y positiva en la presión y el caudal de toda la red local al vincularse con el sistema troncal de impulsión general.

Al respecto, Luis Ponce detalló que los trabajos demandarán cerca de un mes y darán una solución definitiva a un reclamo histórico generado por las pérdidas en el caño troncal del barrio San Jorge. En ese sentido, puntualizó que se avanza en el recambio de cañerías centenarias de hierro que ya no se fabrican ni admiten reparación técnica. La traza troncal total comprende unos 1.200 metros que transportan el agua impulsada desde los pozos de extracción N° 8, 9 y 13 hacia el tanque central de distribución para abastecer a la ciudad y a la zona céntrica, de los cuales en esta primera etapa se están recambiando 700 metros lineales.

Asimismo, el funcionario remarcó que, frente al cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la Comuna decidió afrontar el proyecto con recursos propios, destinando cerca de 70 millones de pesos en materiales e impulsando la obra enteramente con mano de obra municipal.

Por su parte, el intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó el impacto de las tareas y sostuvo: «Esta es una obra fundamental que nace en el barrio San Jorge pero que beneficia a todo Mercedes, porque forma parte de una planificación integral que venimos sosteniendo para mejorar los servicios básicos de nuestra comunidad; en un contexto adverso a nivel nacional, tomamos la firme decisión de invertir en beneficio de los mercedinos y confiar en el compromiso y la capacidad de nuestros trabajadores municipales, quienes día a día demuestran un enorme profesionalismo en cada rincón del partido».

Finalmente, cabe remarcar que estas tareas se enmarcan en un plan sostenido de infraestructura hídrica comunal que ya duplicó la capacidad operativa del distrito hasta alcanzar 34 pozos de extracción de agua potable en pleno funcionamiento consolidando una notable disminución en los reclamos por baja presión o cortes durante la temporada estival.