Emilio Monzó destacó a Massa como un dirigente con “diálogo y poder”

POLÍTICA

El ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó destacó a Sergio Massa como un dirigente que reúne “diálogo y poder” durante un encuentro con la juventud del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes que acudieron al encuentro, Monzó dijo que Massa cuenta con dos condiciones que, a su criterio, escasean en la política argentina: “Massa es un dirigente que tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos”, sostuvo.

Durante la reunión, el dirigente también cuestionó al Gobierno nacional y advirtió sobre un oficialismo que, según su mirada, gobierna a fuerza de confrontación y deja sin respuesta los problemas concretos de la gente.

Monzó cuestionó el modelo de conducción basado en la confrontación política y sostuvo que esa dinámica no ofrece respuestas a las principales demandas de la sociedad.

Por otro lado, volvió a poner el foco en el diálogo y la construcción de acuerdos como herramientas para articular una alternativa política.