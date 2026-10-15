Llega el Encuentro “Quesero y Destino Gin” en La Trocha

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Para el encuentro, disfrute e impulsando el trabajo de los emprendedores y productores locales, tendrá lugar este sábado en el Anfiteatro un nuevo encuentro de “Queseros y Destino Gin”.

 

Será con entrada libre y gratuita. Habrá degustaciones, catas guiadas, cocina en vivo, barras de destilados y espectáculos artísticos en el anfiteatro de La Trocha.

Con una fuerte apuesta por acompañar el trabajo y el desarrollo de los emprendedores de la ciudad, este sábado 17 de octubre se llevará a cabo una jornada especial que integrará dos grandes propuestas: el Encuentro Quesero y la tercera edición de Destino Gin. El evento, organizado por la Municipalidad de Mercedes junto a las y los productores locales como parte de su política de impulso a la economía local y al turismo de cercanía, comenzará a las 11 horas en el Anfiteatro Municipal y se extenderá hasta la noche con acceso libre y gratuito.

La iniciativa busca conectar de manera directa a vecinos y visitantes con quienes elaboran en el distrito, generando canales de comercialización y visibilidad a través de instancias formativas, degustaciones y espectáculos para toda la familia.

A partir de las 11:00, el predio abrirá sus puertas para dar a conocer la variedad de quesos artesanales elaborados en Mercedes y la zona, abarcando producciones de vaca, cabra y oveja.

Dentro de las actividades más destacadas de la mañana y la primera tarde, se realizarán visitas guiadas a reconocidos establecimientos como La Chacrita y Quesos Tomás Jofré. Asimismo, a las 13:00, Guacuco brindará una clase magistral de cocina en directo. Más tarde, a las 15:30, el fromagelier Juan Ferrandis (CHE – Cheese Experience) y el sommelier Pablo Chiapuzzo encabezarán un taller de maridaje de quesos y vinos abierto al público.

Destino Gin: a partir de las 18:00, el evento dará paso a la tercera edición de Destino Gin, un espacio que visibiliza y potencia el crecimiento de los destiladores locales. La apertura de este tramo estará marcada por una experiencia de maridaje entre gin y quesos a cargo de Nicolás Cestari y Juan Ferrandis, con moderación de Chiapuzzo.

Durante el atardecer y la noche, los asistentes podrán acceder a barras de marcas artesanales del distrito, propuestas gastronómicas al paso y una cuponera especial de degustación para descubrir las distintas etiquetas elaboradas en la ciudad.

 

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