Aumentos: la VTV tendrá un incremento superior al 17%

SOCIEDAD

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentan en toda la PBA.

Así lo dispuso el Ministerio de Transporte después de 10 meses sin incrementos.

Las nuevas tarifas de la revisión técnica quedaron oficializadas en la Resolución 361/26 que se publicó en el Boletín Oficial y entran en vigencia desde ayer. Según la norma, la tarifa básica de la VTV ahora cuesta $114.105,99 (IVA incluido).

En términos nominales, se trata de un aumento del 17,56% con respecto a los precios que estuvieron vigentes desde enero y hasta el miércoles. En ese período la inflación acumulada fue superior al 23% por lo que, la tarifa tuvo una caída aproximada del 4,9%.

El Ministerio de Transporte decidió aplicar el aumento correspondiente a julio y dejar para más adelante el de ahora. En aquel momento, había llegado a un acuerdo con las empresas del sector para no incrementar las tarifas del servicio “a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la actual situación de ajuste general por el que transita la economía del país”. Ese congelamiento venció ayer y hoy entraron en vigencia los valores que se habían postergado.

Las nuevas tarifas de la VTV:

Vehículos de hasta 2500 kilos: $114.105,99.

Vehículos de más de 2500 kilos: $205.390,78.

Motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos: $45.642,40.

Motos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $68.463,59.

Motos de más de 600 centímetros cúbicos: $91.284,79.

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kilos: $68.463,59.

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $102.695,39.