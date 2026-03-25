Números en baja del nuevo CUD 2026: Mercedes bajo 4,44%

COPARTICIPACION

En el primer mes del año los 135 municipios recibieron un 29,4% más de dinero que en el mismo mes del año anterior, pero perdieron ante la inflación (32,4%).

Un relevamiento realizado por la consultora PPA indica que en enero de 2026 los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires recibieron un total de 450.230 millones de pesos en transferencias del gobierno provincial.

Aunque la cifra representa un aumento nominal del 29,4% respecto al mismo mes de 2025 (cuando se giraron 347.808 millones), el avance quedó por debajo de la inflación interanual del 32,4%.

Como resultado, las transferencias experimentaron una caída real del 2,24%, equivalente a una contracción de aproximadamente 10.308 millones de pesos a precios constantes.

Según el análisis, la merma neta se explica principalmente por un fuerte retroceso en la coparticipación bruta, que perdió 42.051 millones en términos reales entre todos los distritos. Esta baja fue parcialmente compensada por incrementos en otros conceptos: el Fondo de Financiamiento Educativo creció en 27.231 millones y los restantes fondos sumaron 9.980 millones adicionales.

El contexto se enmarca en la aplicación de los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución (CUD) para 2026. Aunque algunos distritos mejoraron su coeficiente, la fuerte baja en la masa coparticipable bruta neutralizó —y en muchos casos revirtió— cualquier beneficio.

De los 135 municipios, 43 registraron incrementos reales en sus transferencias totales. En la vereda opuesta, 49 municipios sufrieron caídas reales superiores al 3%, entre ellos Mercedes que, en relación a enero del 2025, sufrió una baja del 4,44%

El panorama refuerza una tendencia que analistas vienen advirtiendo desde hace meses: pese a los aumentos en fondos específicos, la capacidad de financiamiento general de los municipios bonaerenses sigue restringida, en un escenario de ajuste fiscal nacional que impacta en cascada sobre la Provincia y, finalmente, sobre las comunas.