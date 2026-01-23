NUEVO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD: 20 MOTOS SECUESTRADAS

Un nuevo operativo de control de tránsito realizado este jueves por la noche en la zona del predio de La Trocha arrojó como resultado el secuestro de 20 motos, en algunos casos por la falta de documentación y patentes y en otros por caños de escape antirreglamentarios.

Los controles, que se vienen repitiendo en distintos puntos de la ciudad desde hace varios meses, se hicieron esta vez sobre calle 42 entre 21 y 29 (La Trocha) y en la esquina de las avenidas 40 y 29. Participó personal policial y de la Secretaría de Seguridad.

“Venimos trabajando hace varios meses con operativos de tránsito diurnos y nocturnos, sobre todo en las zonas más conflictivas. Existe un reclamo por parte de los vecinos sobre las motos que andan a alta velocidad o con escape libre y estos operativos buscan justamente dar respuesta a esa demanda, entre otras cosas. Buscamos mayor orden y seguridad en el tránsito de la ciudad, más tranquilidad para los vecinos, y estamos muy satisfechos con el resultado que vienen teniendo estos controles”, explicó el secretario de Seguridad, Matías Maresca.

En tanto, y ante la difusión en distintas redes sociales de un video sobre la detención de un motociclista que intentó fugarse en la esquina de 40 y 29, se informa que de los operativos de control de tránsito habitualmente forman parte efectivos policiales de civil perfectamente identificados con chapa correspondiente y orden de servicio.

La participación de personal policial de civil apunta a garantizar la eficiencia de los operativos e impedir, como ha sucedido, la fuga de motociclistas -con maniobras que ponen en riesgo la seguridad e inclusive la vida de otros vecinos-. De hecho, en controles realizados bajo esta modalidad se recuperaron motovehículos robados y con pedido de secuestro.

Maresca explicó que la participación de policías de civil “tiene que ver con la búsqueda de nuevos procedimientos para garantizar la eficacia de los operativos, pero los efectivos están perfectamente identificados y además van siempre acompañados por uniformados, tanto de la propia policía como de la secretaria de Seguridad. Es decir, no hay controles en los que intervengan solamente efectivos policiales de civil”.

Finalmente, y sobre el caso puntual del video, la coordinadora de Seguridad, Valentina Bidone, explicó: “El personal policial dio la voz de alto y mostró su chapa identificatoria y el motociclista se quiso dar a la fuga realizando una mala maniobra, poniendo en peligro a otra gente. Por eso el personal policial intervino para evitar que se escapara. Se realizaron los trámites de rigor y el motociclista ni siquiera fue aprehendido. Hubo una sola aprehensión a otra persona, pero en su caso por no querer bajarse de la moto y resistencia a la autoridad”.