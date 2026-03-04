Nueva Aprilia SR GT 200 Sport: el primer scooter “Urban Adventure” ya disponible en la Argentina

Agilidad urbana con espíritu aventurero. El nuevo integrante de la familia Aprilia redefine el concepto de movilidad diaria combinando tecnología de vanguardia y el carácter deportivo que define a la marca de Noale.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026.- Aprilia, fabricante de motos perteneciente al grupo italiano Piaggio y representada en el país por el Grupo Simpa S.A., presentó al mercado argentino el nuevo “SR GT 200 Sport”, un modelo que traslada el ADN deportivo de la marca a la movilidad urbana, el cual fue concebido para quienes buscan mucho más que un scooter tradicional.

Este modelo inaugura el segmento de los scooters «Urban Adventure», una propuesta versátil diseñada para recuperar el placer de conducir en la ciudad sin poner límites ante caminos irregulares, como así también de poder disfrutar de trayectos más extensos con el confort y el control que distinguen a Aprilia.

“La Aprilia SR GT 200 Sport sintetiza de forma única el ADN deportivo de la marca con la practicidad que exige la movilidad urbana actual. Este modelo nos permite acercar el universo Aprilia a nuevos usuarios, sin resignar los atributos que la distinguen a nivel global: diseño italiano, tecnología y una experiencia de conducción emocionante. Su llegada al país refuerza nuestra estrategia de ampliar la oferta de movilidad inteligente y deportiva en el segmento urbano”, señaló Matías Michaylyszyn, Business Manager MOTOPLEX Argentina en Grupo Simpa S.A.

Motorización y Eficiencia i-get

El corazón de la SR GT 200 Sport es el moderno motor monocilíndrico de la familia i-get (Italian Green Experience Technology) del Grupo Piaggio, desarrollado para ofrecer un alto rendimiento con bajo consumo:

Potencia y Par: Con una cilindrada de 174 cc, entrega una potencia máxima de 17,4 CV a 8.650 rpm y un par motor de 16,5 Nm a 7.000 rpm , garantizando una salida ágil y una recuperación elástica en el tránsito urbano. En su interior, el motor del Aprilia SR GT 200 Sport posee un cilindro de aluminio con revestimiento de Nikasil.

Tecnología RISS: Incorpora el sistema Regulator Inverter Start & Stop, que apaga automáticamente el motor tras unos segundos de detención, mejorando la eficiencia de combustible y reduciendo las emisiones.

Transmisión: Con un sistema de variador automático CVT optimizado para una entrega de potencia fluida y constante.

Control total en cualquier terreno

A diferencia de los scooters tradicionales, la Aprilia SR GT 200 Sport utiliza una configuración inspirada en las motos de aventura para garantizar estabilidad y confort:

Suspensión Premium: Cuenta con una horquilla delantera Showa de 33 mm con 120 mm de recorrido y un doble amortiguador trasero Showa regulable en precarga (102 mm de recorrido), diseñados para absorber baches y desniveles con facilidad.

Frenado Seguro: El sistema de frenos incluye discos lobulados en ambas ruedas (260 mm adelante y 220 mm atrás) asistidos por un sistema ABS, brindando un frenado preciso sobre superficies secas o mojadas.

Rodado: Utiliza llantas de aleación de 14” adelante y 13” atrás, con neumáticos de banda de rodadura mixta (all-terrain) que permiten incursiones seguras fuera del asfalto.

Equipamiento y Funcionalidad Deportiva

La estética Sport se manifiesta en detalles exclusivos como las llantas pintadas en rojo, el asiento bitono con pespuntes en contraste y el carenado con gráficas dinámicas:

Iluminación: Grupo óptico Full LED con tres elementos frontales que remiten al diseño de las deportivas de la marca italiana.

Instrumentación: Pantalla LCD totalmente digital con conectividad opcional a través de la plataforma Aprilia MIA y una toma USB integrada en la guantera.

Capacidad: El compartimento bajo el asiento, con una capacidad de 25 litros, permite alojar un casco integral, sumado a un tanque de combustible de 9 litros ubicado en el túnel central para bajar el centro de gravedad.

Precio y Disponibilidad

La nueva Aprilia SR GT 200 Sport ya se encuentra disponible en la red oficial Motoplex Argentina. Se comercializa en sus tres variantes de color (Space White, Red Raceway y Savana Grey) a un precio de lista sugerido de $9.350.000 y se puede adquirir en 12, 18 o 24 cuotas.

MOTOPLEX es un concepto global que integra, en un mismo espacio de ventas, las reconocidas marcas italianas Vespa, Aprilia, Moto Guzzi y Piaggio. Más que un concesionario, es una experiencia integral para los amantes del diseño, la velocidad y la libertad sobre dos ruedas. Cada marca mantiene su trayectoria, identidad y propuesta de valor propias, mientras que el formato MOTOPLEX ofrece una plataforma común para acercar al público la excelencia, innovación y diseño que distinguen a cada marca y su ADN italiano.

Para más información, ingresar a https://www.apriliaoficial.com.ar/

www.instagram.com/aprilia.arg/

Acerca de Aprilia

Aprilia, fabricante de motocicletas perteneciente al grupo industrial italiano “Piaggio Group”. Se fundó en el año 1945 y tiene su sede en Noale, región de Véneto, Italia. Aprilia nació con las carreras y es la auténtica bandera deportiva del Grupo, con una amplia colección de títulos europeos y nacionales. Todos los fines de semana, en todo el mundo, las motos Aprilia salen a las pistas de los circuitos internacionales y locales, manteniendo alto el honor del motociclismo italiano y europeo, saciando el deseo de carrera de los pilotos y brindando a los jóvenes talentos la oportunidad de crecer y debutar en las carreras mundiales.

Acerca de Grupo Simpa

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales que, desde hace más de cinco décadas, desarrolla, representa y comercializa marcas de movilidad, herramientas, plásticos y real estate en Argentina y la región. Con presencia en Argentina, Brasil, México y Perú, Grupo Simpa reafirma su apuesta por el desarrollo profesional, la eficiencia y la satisfacción del cliente.