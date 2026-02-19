No más viajes con el TALP

El histórico TALP dejará de unir La Plata con el interior bonaerense, desde el 20 de febrero, la firma Plusmar asumirá el corredor con unidades renovadas y Mercedes continuará siendo parte de la conexión regional.

La empresa Plusmar tendrá tres servicios diarios y la disponibilidad de unidades de última generación, sin modificar -por ahora- el valor de los pasajes. La nueva firma ademas de los tres servicios diarios, incorporará opciones de cama ejecutivo, en reemplazo de las unidades semicama que funcionaban hasta ahora.

El nuevo recorrido mantendrá la conexión con ciudades como Junín, Chivilcoy y Suipacha, y se ampliará hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino, cubriendo una amplia franja del noroeste bonaerense.

El objetivo planteado desde la empresa es la modernización de la experiencia de viaje sin trasladar un costo adicional a los usuarios habituales.