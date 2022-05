Municipio traspasó los fondos para la construcción del Hogar Convivencial

SOLIDARIDAD

Ustarroz realizó la entrega al Hogar Granja Arco Iris del decreto en el cual consta el traspaso de los fondos recaudados a través de la subasta de un terreno recuperado por la «Dirección de Tierras”.

En ese marco, el intendente Ustarroz manifestó “este es un día histórico, acompañando el sueño del Hogar Granja Arco Iris. Todos los que estamos acá sabemos que estamos ante mujeres perseverantes, luchadoras, que han soñado y han construido este Centro de Día con el compromiso, la participación de toda nuestra comunidad”.

Asimismo, el intendente señaló “la génesis de todo, el haber recuperado tierras, que no tenían destino, ni una finalidad y que al ser subastadas encuentran un propósito, ya que con esa venta de 13.850.000 pesos se dará inicio al proyecto de este Centro Convivencial. Esta semana se comenzarán a comprar todos los materiales, y nuestro compromiso, desde la Municipalidad es la de finalizar este lugar” y agregó “se seguirán haciendo actividades solidarias, porque con este dinero, por más significativo que sea, no alcanza, por lo que desde el Municipio vamos a estar poniendo lo que haga falta para que este Centro Convivencial se finalice”.

Ustarroz remarcó “siempre en una sociedad van a existir conflictos, problemas, pero lo importante es siempre poder encontrar la solución y poder transitar esos dilemas y que no lleguen a puntos de no retorno. Y hoy estamos todos unidos dando esta noticia, por lo que creo que mucha gente debe estar contenta y creo que eso es importante”.

“Que nosotros podamos como sociedad, como Estado, decidir acompañar a realizar este Hogar Convivencial es para mí un orgullo muy grande y el cien por ciento del reconocimiento para estas mujeres que trabajaron para poder cumplir un gran sueño”, destacó el jefe comunal.