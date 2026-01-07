Municipio inauguró una nueva cancha de pádel en el CEMUADRA

El polideportivo a cielo abierto del Parque Municipal suma un nuevo y excelente atractivo: una cancha de pádel profesional. La obra de infraestructura fue inaugurada en un emotivo acto y lleva el nombre de Yolanda Gorosito y Claudia Marinelli, histórica pareja que se desempeñó y difundió dicho deporte. “Es un día de mucha emoción y alegría”, dijo el intendente Juan I. Ustarroz durante la inauguración.

Emoción

La cancha rinde tributo a Yolanda Gorosito y Claudia Marinelli, dos reconocidas vecinas y deportistas que apuntalaron el desarrollo del pádel femenino. El evento contó con la presencia de sus familiares, amigos y seres queridos, en un clima de profundo respeto.

Agradecimiento

“Queremos agradecer de corazón a las familias de Yolanda y de Claudia, a sus amigos y amigas, por permitirnos este encuentro y este pequeño pero merecido homenaje”, expresó el intendente Ustarroz.

Asimismo, agradeció “la colaboración de los deportistas que, al ser convocados, dijeron que sí desinteresadamente, con respeto y emoción. Ese es el espíritu solidario y de comunidad que nos representa”, mencionó el jefe comunal sobre quienes protagonizaron el partido de exhibición.

Ustarroz también destacó la labor de Mariana «Maru» Saboredo por impulsar esta nueva infraestructura: “Es muy importante poder crear más espacios para compartir, hacer deporte y cuidar la salud, contando ahora con un lugar más en este polideportivo que tantas visitas recibe cotidianamente”.

Antes de finalizar, el intendente extendió el agradecimiento a los trabajadores municipales por el mantenimiento del predio y del parque, concluyendo: “Celebramos esta obra con un sentido y respetuoso homenaje”.

Importancia

Mariana Saboredo, una de las responsables de la Dirección de Deportes, manifestó su orgullo por el nuevo espacio: “Para quienes formamos parte del CEMUADRA, sentimos una gran satisfacción por este lugar destinado al desarrollo del deporte y por el homenaje a dos referentes muy queridas”.

“Gracias al intendente, a los trabajadores de obras, a los jugadores del partido de exhibición y, especialmente, a las familias de Claudia y Yolanda. Quienes tuvimos la dicha de conocerlas sabemos que no solo eran grandes deportistas, sino grandes personas”, añadió la profesora.

Amigas

Gisela Ghignone, runner y jugadora de pádel, habló en representación del círculo íntimo de las homenajeadas: “Estamos muy emocionadas; es algo hermoso ver el nombre de las chicas en la cancha. Eran fanáticas del pádel y referentes dentro y fuera de la pista”. Además, agregó: “Nada mejor que recordarlas así, con su familia siguiendo sus pasos en este deporte. Sé que desde arriba nos están bendiciendo”.

Partido

El encuentro inicial estuvo a cargo de cuatro deportistas destacados de la ciudad que cuentan con un amplio reconocimiento en la disciplina: Emanuel Bernal, Lucho Bonamino, Aaron Cazzenave y Cristian Pedrollini.

La obra

La construcción fue planificada por la Dirección de Deportes para continuar ampliando el CEMUADRA, un polideportivo modelo a cielo abierto. El predio es utilizado diariamente por una gran cantidad de vecinos que practican atletismo, básquet, tenis, kayak, fútbol, beach vóley y beach fútbol, además de participar en campamentos y actividades educativas como «La Bandera nos Une». Ahora se suma el pádel, una actividad con crecimiento sostenido en la ciudad.

Turnos