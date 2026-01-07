Municipio inauguró una nueva cancha de pádel en el CEMUADRA

El polideportivo a cielo abierto del Parque Municipal suma un nuevo y excelente atractivo: una cancha de pádel profesional. La obra de infraestructura fue inaugurada en un emotivo acto y lleva el nombre de Yolanda Gorosito y Claudia Marinelli, histórica pareja que se desempeñó y difundió dicho deporte. “Es un día de mucha emoción y alegría”, dijo el intendente Juan I. Ustarroz durante la inauguración.
Emoción
La cancha rinde tributo a Yolanda Gorosito y Claudia Marinelli, dos reconocidas vecinas y deportistas que apuntalaron el desarrollo del pádel femenino. El evento contó con la presencia de sus familiares, amigos y seres queridos, en un clima de profundo respeto.
Agradecimiento
“Queremos agradecer de corazón a las familias de Yolanda y de Claudia, a sus amigos y amigas, por permitirnos este encuentro y este pequeño pero merecido homenaje”, expresó el intendente Ustarroz.
Asimismo, agradeció “la colaboración de los deportistas que, al ser convocados, dijeron que sí desinteresadamente, con respeto y emoción. Ese es el espíritu solidario y de comunidad que nos representa”, mencionó el jefe comunal sobre quienes protagonizaron el partido de exhibición.
Ustarroz también destacó la labor de Mariana «Maru» Saboredo por impulsar esta nueva infraestructura: “Es muy importante poder crear más espacios para compartir, hacer deporte y cuidar la salud, contando ahora con un lugar más en este polideportivo que tantas visitas recibe cotidianamente”.
Antes de finalizar, el intendente extendió el agradecimiento a los trabajadores municipales por el mantenimiento del predio y del parque, concluyendo: “Celebramos esta obra con un sentido y respetuoso homenaje”.
Importancia
Mariana Saboredo, una de las responsables de la Dirección de Deportes, manifestó su orgullo por el nuevo espacio: “Para quienes formamos parte del CEMUADRA, sentimos una gran satisfacción por este lugar destinado al desarrollo del deporte y por el homenaje a dos referentes muy queridas”.
“Gracias al intendente, a los trabajadores de obras, a los jugadores del partido de exhibición y, especialmente, a las familias de Claudia y Yolanda. Quienes tuvimos la dicha de conocerlas sabemos que no solo eran grandes deportistas, sino grandes personas”, añadió la profesora.
Amigas
Gisela Ghignone, runner y jugadora de pádel, habló en representación del círculo íntimo de las homenajeadas: “Estamos muy emocionadas; es algo hermoso ver el nombre de las chicas en la cancha. Eran fanáticas del pádel y referentes dentro y fuera de la pista”. Además, agregó: “Nada mejor que recordarlas así, con su familia siguiendo sus pasos en este deporte. Sé que desde arriba nos están bendiciendo”.
Partido
El encuentro inicial estuvo a cargo de cuatro deportistas destacados de la ciudad que cuentan con un amplio reconocimiento en la disciplina: Emanuel Bernal, Lucho Bonamino, Aaron Cazzenave y Cristian Pedrollini.
La obra
La construcción fue planificada por la Dirección de Deportes para continuar ampliando el CEMUADRA, un polideportivo modelo a cielo abierto. El predio es utilizado diariamente por una gran cantidad de vecinos que practican atletismo, básquet, tenis, kayak, fútbol, beach vóley y beach fútbol, además de participar en campamentos y actividades educativas como «La Bandera nos Une». Ahora se suma el pádel, una actividad con crecimiento sostenido en la ciudad.
Turnos
Los turnos para utilizar la flamante infraestructura podrán solicitarse de manera ágil y transparente a través de la web. Los interesados deben ingresar a www.reservaya.com, buscar la opción Deportes, luego CEMUADRA y seleccionar entre Tenis o Pádel, utilizando el mismo sistema que ya rige para las canchas de tenis.