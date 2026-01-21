Municipio firma el primer convenio de alumbrado público con Cooperativa de Franklin

Nuevas luminarias, mantenimiento permanente del alumbrado público rural y atención más ágil y eficiente: esos son algunos de los beneficios que tendrán los vecinos de Franklin y San Jacinto tras la firma, concretada este miércoles, del primer convenio entre el municipio y la Cooperativa Ltda. de Consumo Popular de Electricidad y Telefónica de Franklin.

El acuerdo, suscripto en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N.º 10.740, fue rubricado hoy por la intendenta interina, Mariana San Martín, y el presidente de la Cooperativa, José Antonio Tellechea. Del acto también participaron el secretario de Economía y Hacienda, David Valerga; y el subsecretario del área, Ignacio Buzzalino.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio para dar respuesta a una vieja demanda de los vecinos de Franklin y San Jacinto; estuvimos intercambiando información y gestiones y finalmente hoy pudimos rubricar el acuerdo que trae distintos beneficios”, contó San Martín.

El acuerdo, además, contó con la aprobación unánime del Honorable Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza N.º 9743/25, sancionada el 26 de noviembre de 2025.

Entre los beneficios incluidos por el acuerdo, también sobresale otro: los vecinos ya no se tendrán que trasladar para efectuar el pago de las tasas de alumbrado público, que estarán incluidas en las facturas emitidas por la Cooperativa.

“Eso formaba parte de los reclamos porque en muchos casos los vecinos tampoco acceden a los medios electrónicos de pago o no los resultan cómodos”, explicaron desde Hacienda.

Mediante este convenio, la Cooperativa —en su carácter de prestadora del servicio de energía eléctrica en la zona rural— será la encargada de liquidar y recaudar la tasa de alumbrado público, incorporándose además nuevas obligaciones a su cargo: la instalación de nuevas luminarias y el mantenimiento del alumbrado público rural en coordinación con el municipio.