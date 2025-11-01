Milei se reunió con 20 gobernadores

El Presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores junto a su gabinete, en el marco de avanzar en las reformas laboral, tributaria y previsional que el Ejecutivo busca impulsar.

La convocatoria excluyó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no fueron invitados a la reunión. En el oficialismo no los invitaron porque sostienen que no pueden iniciar el debate y consenso con ellos.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo era “trabajar con aquellos dispuestos a construir consensos parlamentarios” para las reformas clave y la aprobación del Presupuesto 2026.

demás de Milei, estuvieron presentes su asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo, Lisandro Catalán, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, Mario Lugones y Sandra Pettovello.

A la reunión asistieron: Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros. En representación de provincias ausentes estuvieron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; la vice del Chaco, Silvana Schneider; y Zulma Reina, presidenta de la Legislatura de Neuquén.

Milei, por su parte, planteó públicamente su intención de avanzar con los puntos del Pacto de Mayo, esta vez a través de una mesa de trabajo más amplia.

Tras la reunión, Adorni aseguró: “La voluntad es trabajar con todos”. El vocero presidencial sostuvo que el nuevo Congreso debe enfocarse en la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. “Este encuentro fue un paso importante en el camino que los argentinos votaron el 26 de octubre”, afirmó.