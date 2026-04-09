“Mi Terreno”: municipio entregará más de 100 lotes a familias del programa

SOCIEDAD

La Municipalidad de Mercedes anunció la entrega de más de 100 terrenos a familias que resultaron beneficiarios de los sorteos en el programa municipal “Mi Terreno”.

El predio en cuestión, se encuentra ubicado en la intersección de las calles 91 y 10, estando en condiciones óptimas tras meses de tareas de urbanización.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz el esfuerzo técnico y económico realizado por la comuna: “Fue una tarea muy larga, pero finalmente logramos terminar para dar este esperado beneficio a nuestros vecinos”, afirmó el jefe comunal, detallando que las obras incluyeron el desmonte, la apertura de calles y la instalación de la red eléctrica.

Detalles: El subsecretario de Gobierno, Dr. Esteban Buzzalino, precisó que los beneficiarios son familias que han cumplido con todos los requisitos legales para acceder a su vivienda única y permanente.

En cuanto a la modalidad de pago y el valor de las tierras, se detalló que el valor de cuota: oscilará entre los $250.000 y $300.000, de acuerdo a la tasación oficial.

Período de gracia: Los adjudicatarios contarán con un tiempo de gracia antes de abonar la primera cuota, destinado a que puedan invertir en el cercado y mantenimiento inicial del predio.

La selección se realizó bajo la modalidad de sorteo público, mecanismo que ha sido reconocido por diversos organismos de control.

Los beneficiarios deberán presentarse según el cronograma que establezca el área de Tierras para la firma de la documentación pertinente y el inicio de la posesión efectiva el martes.