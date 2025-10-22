Mercedes volvió a rockear en dos excelentes jornadas en el Parque

Se llevó a cabo una nueva edición del Mercedes Rock, ocurrió en el Parque independencia con 14 bandas en vivo.

Se presentaron en público nuevas propuestas y flamantes materiales discográficos. “Es para nosotros una gran alegría ver que las bandas sostienen este espacio, donde son protagonistas, como lo son en cada fecha de Rock en el Galpón” destacó Jimena Rivas, directora de cultura.

Fueron casi veinte horas de escenario vivo. 14 bandas. Dos días de rock. Un sueño a cumplir: mantener viva la llama de uno de los festivales que más recuerdos ha dejado entre los amantes del género.

El Mercedes Rock, en toda su esencia, es un momento de encuentro, conexión, desarrollo de arte autogestivo y aprendizaje. Es una Torre de Babel donde conviven experimentados artistas formados en los 80 y las más recientes apariciones del circuito local. Un siempre ambicioso e inalcanzable proyecto que revive en cada indescriptibles y único momento de honor que genera en todo rockero.

Desde aquella primera edición, planeada por el grupo de entusiastas conductores del programa de radio “La Mosca detrás de la Oreja” a este, llevado adelante por bandas autoconvocadas en conjunto con la Dirección de Cultura, siempre y en todos los casos, se vivió un fin de semana especial para público y artistas.

“Queremos felicitar a cada banda por estas dos excelentes jornadas vividas” dijo Juan I. Ustarroz, intendente municipal y destacó “hay un gran talento en Mercedes, con excelente nivel musical y se vio reflejado en esta fecha doble. Ellas y ellos son grandes protagonistas” dijo y destacó también “el enorme compromiso y tareas realizadas por las y los trabajadores municipales”.

En el playón del “parque viejo”, con un escenario recuperado en el que muchas áreas municipales trabajaron para dejarlo impoluto y profesional, rodeado de foodtracks y stands de venta de indumentaria, más una amplia cantina solidaria, el festival abrió sus puertas el viernes, cuando cerca de las 21.

Con el festival hecho realidad, el cierre de la jornada del viernes estuvo a cargo de Voodoo, con el ya acostumbrado Estilo Metal que corre por las venas de su cantante Agustín Vita y todo su entorno furioso.

El sábado fue otra gran jornada para los seguidores del rock. La maratónica tarde/noche de música en vivo comenzó con la energía de Antonella Icardi, una gran y bienvenida aparición que celebró el público de Mercedes por su irreverente energía en el set. El trío Antípodas, de basto recorrido también pisó el escenario envuelto en su “mundo tremendo” e inmediatamente, otro trío, pero de pop rock, dedicó un elaborado show en el parque: “La desgracia de la Tole”.

Hasta acá, un puñado de grandes demostraciones de trabajo y creatividad puertas adentro para mostrar con orgullo ante el público que iba renovándose en cada propuesta.

Luego,: cerca de las 21 subió al escenario la banda de Metal clásico Dingir. Pero fue mucho más que eso. Fue el recuerdo de Shaitán y de las primeras manifestaciones del metal en Mercedes, a principio de los 80; fue el reencuentro del público con la energía espiritual y a la vez rabiosa del querida Pato Gallo en la voz, fue el ritmo envidiable y perfecto de Sergio Arenas en la batería. Y fue, además, un homenaje en silencio al siempre presente Chiqui Aguado y también a Fernando Mármol, ahora con la presencia de otro maestro: el ex Looser Tucho Méndez y Luk Diaz.

A la fuerza del Heavy le siguieron las actuaciones de Black Cachivache, Ride on, Alto Octanaje y Don uste, que frente a un marco público cada vez más marcado, convidaron músicas de las más variadas.

Otro presencia artística que completó la transversalidad de festival fue la presencia de Lxs Visuales, el grupo de artistas plásticos que compromete su creatividad en pos de visualizar la cruda problemática social de la actualidad. Y allí estuvieron, denunciando y compartiendo.

Para el cierre, una de las propuestas más innovadoras de los últimos tiempos en mercedes: Mango Blu, la banda de Rock Vintage, fue la encargada de cerrar los dos días de rock en el condado. El grupo está presentando su disco “Cerca trova” que publicaron el último 20 de septiembre, grabado y producido por Estudio Equilibrio y Marcos Porcar. Un viaje al pasado, con sonidos particulares que vienen de décadas antañas, outfit a medida y un recorrido que bien puede pasar por los Beatles y Sandro de América. Potencia, control y frescura. Un tridente que cuenta por qué los Mango son la banda del momento. Felicidades y hasta la próxima placentera experiencia de escucharlos, muchachos.

Se fue una nueva edición del Mercedes Rock y el equipo que los músicos de la ciudad formaron con la Dirección de Cultura celebra este nuevo éxito. Otro más, y van…

La siguiente estación será el Día del Músico Mercedino que se celebra en el mes de noviembre. Para ello, ya se está trabajando y será, sin dudas, otro grato momento de abrazo comunitario entre las bandas de la ciudad y su gente.