Mercedes será sede del Encuentro Nacional de Clubes de la AFA

El Encuentro Nacional de Clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se realizará el próximo 14 de marzo en las instalaciones de Macla Eventos, previsto entre las 08:30 y las 16:30 horas.

El objetivo principal es fortalecer el rol social que ejercen las instituciones deportivas argentinas dentro de sus comunidades.

La jornada reunirá a clubes de distintas regiones del país y contará con la participación de organismos internacionales y programas vinculados a la responsabilidad social, como el plan del medio TyC Sports “Jugando es mejor”.

También está confirmada la presencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto a delegaciones de provincias como La Pampa, Tucumán, Misiones y Entre Ríos, lo que le da al encuentro un enfoque federal e integrador.

La programación del evento incluye paneles de debate sobre temas clave para la gestión comunitaria dentro de las instituciones deportivas, entre ellos la importancia de los departamentos sociales, el desarrollo de alianzas orientadas a la responsabilidad social y la planificación de proyectos colaborativos de cara al denominado “Año Solidario 2026”.

Además de los aspectos técnicos y de debate, la reunión servirá como marco para celebrar los 113 años del Club Atlético All Boys, aportando un componente festivo y simbólico que refuerza la idea de unidad y tradición que busca promover la convocatoria.