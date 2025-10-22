Mercedes se prepara para el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama

Hoy miércoles 11hs será la primera charla. Con la llegada de octubre, conocido como el “mes rosa”, la ciudad de Mercedes se suma a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Se destacó la importancia de la detección temprana y la promoción de hábitos saludables. Así lo remarcó el Dr. Néstor Pisapia, Secretario de Salud.

El Dr. Pisapia recordó que el 19 de octubre se conmemora el Día del Cáncer de Mama y que, por ello, el municipio ha declarado octubre como el mes de concientización sobre esta enfermedad. “La idea es promover que las personas se realicen los controles, ya que el diagnóstico precoz tiene una alta tasa de curación”, aseguró.

Entre las actividades programadas para la semana próxima, el Dr. Pisapia destacó:

Miércoles 22 de octubre, 11 horas: Charla en el Consejo Deliberante de Mercedes con la participación de los investigadores del CONICET Omar Coso y Albana Gatell, quienes abordarán los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. La actividad está abierta a toda la comunidad y especialmente a profesionales de la salud.

Sábado 25 de octubre: Clase de yoga abierta al público en la Trocha, fomentando la actividad física como parte de la prevención y recuperación.

Lunes 20, martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de octubre: El Centro de Diagnóstico por Imágenes (24 y 43) ofrecerá mamografías gratuitas para mayores de 40 años, sin necesidad de turno ni orden médica.

El Dr. Pisapia resaltó además que la llegada del mamógrafo a Mercedes ha permitido un acceso más rápido y económico a este estudio fundamental, tanto para pacientes con obra social como para quienes dependen del sistema público. También destacó el programa municipal de cáncer y ejercicio, único en la provincia, que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante la actividad física.

“Por desconocimiento o miedo, muchas personas postergan los controles; por eso trabajamos desde la Secretaría de Salud en la concientización, para que la gente pierda ese temor y comprenda la importancia de hacerse la mamografía”, cerró el Dr. Pisapia.

Con estas acciones, Mercedes se suma a la campaña provincial para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama, promoviendo tanto la salud como la información para toda la comunidad.