Mercedes reclama al Gobierno Nacional por el deterioro de la infraestructura ferroviaria

La Municipalidad de Mercedes intensificó su reclamo contra el Estado Nacional por el avanzado deterioro de la infraestructura ferroviaria dentro del trayecto urbano.

Se envió un telegrama formal de intimación para que, en un plazo de 72 horas, se realicen tareas de mantenimiento integral y reparación de las vías y sus alrededores.

El documento, remitido el 30 de enero de 2026, detalla el abandono que pone en riesgo tanto la seguridad de conductores y peatones como la funcionalidad de los pasos a nivel y otras estructuras ferroviarias que evidencian la falta de mantenimiento y deterioro.

Entre los puntos planteados en la intimación, se solicitó la reparación urgente de barreras automáticas y señales lumínicas, el desmalezado y limpieza de pastizales altos, la poda preventiva de arbustos y la eliminación de residuos acumulados sobre las vías y en los espacios aledaños.

El reclamo remarca que estas fallas llevan meses sin respuesta a pesar de reiterados pedidos desde abril de 2025. El Municipio manifiesta su preocupación por la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades nacionales responsables.

La carta también hace hincapié en la legislación vigente, recordando que la Ley General de Ferrocarriles (Ley 2.873), reformada por la Ley 22.647, establece que la responsabilidad sobre la infraestructura ferroviaria recae exclusivamente en el ámbito nacional, lo que excluye la intervención municipal sin autorización previa.

Desde el Ejecutivo local se invitó a todas las fuerzas políticas a respaldar este pedido, subrayando que los recientes siniestros vinculados al estado de las vías ponen en consideración la urgencia de una respuesta oficial.