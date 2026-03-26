Mercedes por segundo año consecutivo es reconocida como «Ciudad Árbol del Mundo»

AMBIENTE

La Municipalidad de Mercedes, a través de la Dirección de Espacios Verdes, celebra la distinción otorgada por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este reconocimiento posiciona a la ciudad en un selecto grupo global comprometido con el cuidado del bosque urbano, destacándose entre 283 localidades de todo el planeta y siendo una de las apenas seis representantes argentinas en obtener este sello de calidad ambiental, destacaron desde la organización que distingue a nuestra comunidad.

Esta distinción internacional honra a las comunidades dedicadas a la plantación, protección y mantenimiento de su arbolado para garantizar un entorno saludable para las generaciones actuales y venideras. El logro es fruto de un trabajo técnico sostenido que cuenta con el asesoramiento del equipo de la Dra. Elena Craig, perteneciente a la Universidad Nacional de Luján, y el acompañamiento de la Fundación Reforestemos México, líder del programa en Latinoamérica.

El reconocimiento refleja una gestión activa que durante el último año se manifestó en hitos concretos en todo el territorio. Entre las acciones destacadas se encuentran las jornadas de forestación participativa en el Complejo Cultural La Trocha con más de 120 estudiantes, y el avance del censo del arbolado en el barrio Virgen del Rosario junto a la Escuela Agrotécnica, una herramienta clave para planificar futuras campañas con información precisa.

De cara al 2026, la Dirección de Espacios Verdes se propone profundizar este crecimiento sostenible mediante la expansión de las zonas de censo y el fortalecimiento del Vivero Municipal. El objetivo central para el año en curso será potenciar la conservación de la Reserva Natural Arroyo Balta y asegurar que el patrimonio forestal de la ciudad continúe elevando la calidad de vida de todos los mercedinos.