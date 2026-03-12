Mercedes fue sede del encuentro regional de Bomberos Voluntarios

La reunión tuvo lugar en el en el cuartel local para coordinar operativos, analizar la llegada de nuevo equipamiento y discutir el financiamiento del sistema federativo.

Contó con la presencia de representantes de 10 ciudades vecinas: de los cuarteles de Cañuelas, General Rodríguez, Luján, Monte, Moll, General Belgrano, Gorchs, Marcos Paz y Norberto de la Riestra.

A través de este encuentro, se busca no solo el intercambio de experiencias, sino también garantizar que los estándares de respuesta sean uniformes en toda la zona de influencia.

Se abordó durante ella una agenda técnica basada en tres pilares :

– Coordinación de Operaciones: protocolos para mejorar la respuesta conjunta ante emergencias de gran magnitud que requieran el apoyo de múltiples cuarteles.

– Modernización de flota: se analizó la incorporación de nuevo equipamiento crítico para optimizar el servicio en cada jurisdicción.

– Fondo Federativo: aspectos administrativos y legales vinculados a los recursos destinados al sostenimiento de los cuarteles.

Al cierre de la jornada confirmaron que el trabajo continuará: la próxima reunión será de carácter provincial y tendrá lugar el próximo fin de semana en la ciudad de 25 de Mayo.