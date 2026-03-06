Mercedes fue sede del 2° Pre Congreso de Salud

La ciudad de Mercedes se convirtió en el punto de encuentro sanitario de la zona al albergar el 2° Pre Congreso de Salud de la Región Sanitaria X.

La actividad, estuvo encabezada por el intendente anfitrión, Juan Ignacio Ustarroz, y el Ministro de Salud de la PBA, Nicolás Kreplak. Allí se reunieron intendentes, secretarios de salud y trabajadores del sector para proyectar el futuro del sistema público regional.

El objetivo central del encuentro fue diagnosticar la actualidad sanitaria del corredor y consensuar ejes estratégicos que serán presentados en el próximo Congreso Provincial de Salud (COSAPRO). Durante la sesión, se hizo especial énfasis en el fortalecimiento de la atención primaria, la salud mental y la optimización de la red de derivaciones entre municipios para garantizar la equidad en el acceso.

«Buscamos proyectar acciones conjuntas para cuidando a nuestros vecinos a través del sistema público. Seguimos apostando a la prevención y al trabajo en red para mejorar la salud de las y los mercedinos», destacó el intendente Ustarroz tras la jornada de trabajo.

Participaron los intendentes: Sergio Barenghi (Bragado), Jorge Gaute, Jorge Britos, Juan José Salomón, Juan Luis Mancini (Suipacha) y Maximiliano Sciaini (Roque Pérez). También estuvieron presentes referentes de peso en la gestión sanitaria, como el ex ministro y actual legislador Daniel Gollan, y la Directora de la Región Sanitaria X, Carolina Di Nápoli.

El encuentro tuvo lugar en el Complejo Cultural La Trocha y permitió a los equipos territoriales intercambiar experiencias sobre la implementación del Plan Quinquenal de Salud bonaerense.