Mercedes expuso su destino gastronómico y turístico en “Caminos y Sabores”

SOCIEDAD

Mercedes dijo presente y participó activamente de la 20° edición de Caminos y Sabores, la feria gastronómica y turística más importante del país.

La misma, fue desarrollada en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presencia contó con una delegación integrada por referentes del área de Turismo municipal y emprendedores locales, el municipio apuntó allí al desarrollo económico y consolidar la identidad mercedina en el mercado regional.

El stand institucional funcionó como una plataforma clave para la promoción de la agenda turística, cultural y gastronómica de Mercedes. Donde además, los representantes locales tuvieron un contacto directo con el público de la feria, distribuyendo folletería e información sobre las tradicionales festividades y atractivos de la ciudad, con el objetivo de continuar traccionando el turismo receptivo.

El foco de la participación estuvo puesto en el acompañamiento y sostén de los productores locales. Desde las áreas intervinientes destacaron que la presencia en La Rural no solo permite visibilizar el trabajo de los emprendedores, sino que también genera oportunidades comerciales directas para que los productos elaborados en Mercedes amplíen sus canales de distribución y alcancen nuevos segmentos de consumidores a nivel federal.

Consumada la participación, desde la administración local se ratifica la estrategia de articulación público-privada, orientada a su fuerte estructura con el eslabón socioproductivo y a posicionar la ciudad en los principales circuitos turísticos de la PBA y el país.