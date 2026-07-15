Los Passaglia denuncian que encareció más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir

POLÍTICA

Santiago y Manuel Passaglia cuestionaron el nuevo esquema para las licencias profesionales interjurisdiccionales al sostener que el trámite pasará de costar $22.000 a alrededor de $300.000.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia cuestionaron las modificaciones implementadas para la obtención y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales en la PBA y argumentan que el nuevo sistema implica un aumento superior al 1.200% en el costo del trámite.

El intendente de San Nicolás y el diputado bonaerense atribuyeron los cambios a un acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que establece que los aspirantes a las licencias profesionales interjurisdiccionales deberán realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones en sedes de prestadores externos habilitados por el organismo nacional, para luego completar el trámite en los Centros de Emisión de Licencias Municipales.

A través de sus cuentas en la red social X, los Passaglia afirman que el trámite, que hasta ahora costaba $22.000, pasará a tener un valor aproximado de $300.000, lo que, representa un incremento del 1.264%.

“Como consecuencia de este acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el Gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos. Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV, que depende de Milei. ¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, añadieron.

“¿A quién le conviene esto? Al laburante seguro que no. El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, concluyeron los Passaglia.