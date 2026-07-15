Kicillof busca modernizar la administración pública de la PBA con IA

DESARROLLO

A través del Decreto 742/26, el gobernador de la PBA, Axel Kicillof, formalizó el ingreso de la Inteligencia Artificial (IA) a la administración pública bonaerense.

La norma crea el marco para el desarrollo, uso y gobernanza de estas herramientas tecnológicas pensando en simplificar procesos y agilizar tareas. Qué dice la letra chica.

El nuevo Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial se propone aprovechar “una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión pública y ampliar el acceso a derechos”, pero garantizando “un uso ético, transparente, seguro y centrado en las personas” de la IA.

Como autoridad de aplicación fue designada la Subsecretaría de Gobierno Digital que ahora deberá coordinar, implementar y hacer un seguimiento del instrumento rector. Para ello, la cartera liderada por Sandra D’Agostino creará el Registro de Inteligencia Artificial en el cual todos los organismos de la administración pública bonaerense deberán consignar qué herramientas basadas en IA utilizan, entre otras tareas.

El objetivo del Marco Provincial es “promover la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, calidad, eficacia, accesibilidad y transparencia de los servicios públicos”. Para el gobierno bonaerense, la IA en la gestión pública “debe concebirse como una herramienta de asistencia y apoyo” de los trabajadores estatales con el objetivo de “simplificar procesos administrativos y agilizar las tareas cotidianas”.