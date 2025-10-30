Máximo Tito, estudiante mercedino participó en el campamento espacial educativo de la NASA y logró la máxima distinción del evento

El único argentino en el Honeywell Leadership Challenge Academy, Máximo Tito de 17 años, fue reconocido por su liderazgo y desempeño integral en un selecto programa de la NASA en Estados Unidos.

El estudiante del último año del Colegio Misericordia, participó del programa desarrollado en el U.S. Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama, que está dirigido a adolescentes de entre 16 y 18 años, y combina programación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con desarrollo de liderazgo.

El viaje de Máximo, que vive en Mercedes desde hace unos diez años, fue posible gracias a que su padre, empleado de Honeywell (una empresa con divisiones en tecnologías aeroespaciales), había ganado un sorteo hace años, cuando Máximo tenía apenas 2. Para su admisión, Máximo debió completar un formulario que exploraba sus motivaciones y lo que la organización ganaría al aceptarlo.

De 1000 chicos que suelen participar, solo ingresan entre 150 y 200. A pesar de no haber sido aceptado en el intento del año pasado, este año logró entrar.

Máximo Tito destacó, y fue el ganador de la máxima condecoración que se podía obtener allí. La medalla obtenida le significó un reconocimiento por ser el mejor en liderazgo durante su estadía allí.