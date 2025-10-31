Mauricio Macri dijo que el PRO tendrá su propio candidato en 2027

El expresidente hizo esa afirmación durante su presentación en un seminario llevado a cabo en Chile: «El PRO está más vivo que nunca y tendrá su propio candidato en 2027».

Macri enfatizó que en la actualidad su prioridad es acompañar las reformas que impulsa el Gobierno.

«El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas», aportó Macri.

«Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad», analizó.

«Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años», expresó Macri sobre lo que le dijo al Presidente.

“Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso», dijo Macri, y cerró: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.