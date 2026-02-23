Mastellone Hnos. conmemora el Día del Tambero

La compañía reconoce el esfuerzo diario de los tamberos y refuerza su contribución con el
desarrollo del sector.
23 de febrero de 2026 – En el Día Nacional del Tambero, Mastellone Hnos. reconoce la
labor diaria de quienes hacen posible la producción de leche en la Argentina. Desde las
primeras horas del día y durante toda la jornada, los tamberos y sus equipos de trabajo
asumen la gran responsabilidad de obtener la mejor materia prima. Su labor no solo es
indispensable en el proceso productivo, sino que también contribuye al desarrollo del sector
y a la sostenibilidad de la lechería nacional.
A lo largo de su historia, Mastellone Hnos. ha sostenido un compromiso histórico con el
productor de leche, sus equipos y, entre ellos, por supuesto el tambero. En 1962, la
compañía incorporó inspectores de tambos con el objetivo de optimizar la infraestructura de
los tambos, con el objetivo de seguir obteniendo la mejor calidad de la materia prima. En
1998, lanzó el Laboratorio de Calidad de Leche, una iniciativa pionera en el país que
permitió establecer altos estándares de control sobre la materia prima. Posteriormente, en
2015, presentó el “Plan Más Leche”, un programa de capacitaciones y concientización
destinado a mejorar la calidad de vida de los rodeos. Más recientemente, en 2021,
desarrolló “TamboMás”, una iniciativa de financiación y asesoramiento que promueve la
innovación en los tambos, enfocándose en el bienestar animal, el confort y la salud de los
rodeos.
Esta fecha conmemorativa se instauró en honor a la creación de la Unión General de
Tamberos en 1920 y se celebra oficialmente desde 1968, cuando el Ministerio de Asuntos
Agrarios de la Provincia de Buenos Aires la estableció mediante el Decreto Nº3192.
“El compromiso es con la calidad de la leche que luego se transformará en productos que
llegan a cada punto del país, a cada mesa, a cada familia. Es un compromiso con la calidad
de vida de quienes eligen nuestros productos pero también de cada uno que trabaja en el
tambo día a día para obtenerla”, expresó Lucas Lázzaro, Gerente de Desarrollo y
Abastecimiento Lácteo.
En esa línea, la compañía lleva adelante charlas técnicas de bienestar animal, huella de
carbono, eficiencia productiva, sustentabilidad en el tambo y tecnología. Ha realizado
simposios abiertos a la comunidad tambera para que no sólo crezcan los tambos remitentes
de Mastellone Hnos. sino los tambos del país, con el fin de contribuir al desarrollo de la
lechería nacional.