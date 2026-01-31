Más de 200 personas participaron de la caminata de astroturismo bajo el cielo de Mercedes

Vecinos y turistas disfrutaron de una experiencia nocturna única en el Paseo de la Ribera, con una charla a cielo abierto guiada por el periodista Ezequiel Brahim, en el marco del ciclo “Verano de Encuentro”.

Este sábado por la noche, más de 200 vecinos y turistas se sumaron a la caminata de astroturismo por el Paseo de la Ribera de la ciudad de Mercedes, en una propuesta organizada por la Dirección de Turismo que combinó divulgación científica, naturaleza y encuentro comunitario.

La actividad consistió en una charla a cielo abierto guiada por Ezequiel Brahim, periodista del Diario La Nación, oriundo de Lobos, provincia de Buenos Aires, quien comenzó a estudiar y profundizar su conocimiento del cielo durante la pandemia. En una jornada marcada por la presencia de una luna casi llena, Brahim invitó a los presentes a descubrir los secretos del cielo, las constelaciones y los cinco planetas que pueden observarse a simple vista: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno .

Durante el recorrido, que se extendió por poco más de una hora, el guía destacó que Mercedes “está asociada a la astronomía a partir del gran observatorio que posee”, en referencia al Observatorio Astronómico “Ángel Di Palma”. Asimismo, subrayó que la ciudad ofrece un cielo especial, difícil de apreciar en las grandes urbes de la provincia y del país, y remarcó que se trata de “un potencial que tenemos que desarrollar”.

La luna fue una de las grandes protagonistas de la noche, no solo desde lo astronómico, sino también desde lo cultural. A lo largo de la caminata se compartieron relatos centrales de la humanidad, mitos y leyendas en los que el satélite natural ocupa un lugar fundamental, enriqueciendo la experiencia con una mirada histórica y simbólica.

Antes de iniciar la actividad, Nicolás Quiroga, integrante del equipo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Mercedes, dio la bienvenida a los más de 200 participantes e invitó a conocer y disfrutar el nuevo paseo ribereño, un espacio público turístico de calidad que es resultado del trabajo sostenido de los equipos municipales para recuperar y poner en valor la ribera.

La propuesta tuvo como objetivo principal divulgar el conocimiento astronómico de manera accesible y cercana, fortaleciendo el vínculo entre ciencia, territorio y comunidad. Fue, en palabras de muchos de los asistentes, una noche increíble de aprendizaje, naturaleza y encuentro, que permitió seguir disfrutando del ciclo “Verano de Encuentro” en la ciudad de Mercedes.