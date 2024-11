Maratón en beneficio de los Bomberos

En el Cuartel de Bombero se llevó adelante la presentación de la primera Carrera Solidaria “Todos por Bomberos”. Hay un importante número de inscriptos y sigue abierta la oportunidad de sumarse.

Sebastián Lara, de la Legión Mercedina, contó que “estábamos viendo que se estaba replicando mucho en la zona, en los diferentes cuarteles, y bueno, enseguida nos pusimos en contacto con el municipio, con la parte del Deporte, nos juntamos con el Intendente Ustarroz y ya le empezamos a dar forma a esto que hoy viene muy, pero muy bien y que ya hay un muy buen número de inscritos a la carrera, así que bueno, esperamos que sea una fiesta y que sea una fiesta del correr de los Bomberos y de Mercedes” contó.

Mariana Saboredo, desde la Dirección de Deportes, comentó que “una vez más, buenos días, una vez más nos convoca esta institución, esta vez nos invita a hacer deporte, a colaborar desde la carrera, haciendo actividad física y también, ¿por qué no? yendo a disfrutar del evento, acompañar a los corredores, los vecinos, vecinas, que van a poder aplaudir a un corredor. Así que bueno, estamos muy contentos de siempre poder estar colaborando y haciendo lo que más nos gusta a nosotros desde la dirección de deportes”

Dijo también que “estamos siempre a disposición, junto con todos los profes, vamos a estar acompañando para que todo salga de diez. También queremos anunciar que vamos a estar entregando al primer mercedino y a la primera mercedina, el premio Chupaleta Limonta como un reconocimiento. Así que el 24 de noviembre los esperamos y las esperamos para poder disfrutar de este gran evento”

Jonathan Sirch contó “hoy estamos en 420. La idea es llegar a los 500 que es, como dijo Seba” donde “todos van a tener una remera, todos van a tener su medalla y su kit. Y bueno, la idea es sumar la mayor cantidad de corredores o corredoras o aquel que quiera colaborar, ya que 10.000 pesos no llega a valer una hamburguesa y al Cuerpo Bombero le sirve que el fin es tratar de meter la mayor cantidad de corredores y que vengan a disfrutar ese domingo de la Ciudad de Mercedes” sostuvo.

El intendente Ustarroz expresó que “siempre es un orgullo, un placer acompañar a nuestros queridos bomberos voluntarios por el enorme trabajo que hacen. A mí me toca decir que las actividades que se realizan, todas las actividades que se realizan para recaudar fondos, son insuficientes. De hecho estuvimos con su jefe hace poco reunidos y en unas semanas el municipio va a otorgar un subsidio, pero cuando uno analiza el gasto corriente mes a mes que tienen bomberos voluntarios, no alcanzan los socios, no alcanzan las actividades, porque toda esta estructura, ponerla en funcionamiento y en movimiento, cuesta y cuesta mucho. Por eso felicitamos a Seba, a toda La Legión, por ser solidario, por pensar en bomberos para poder generar fondos y además para poder generar una actividad muy valorada en nuestra ciudad, que nuestra ciudad se posicione como una ciudad deportiva, donde hay actividades, donde viene gente de distintos lugares, para nosotros es un orgullo” expresó entre otros conceptos.

Sebastián Lara comentó que “todavía están abiertas las inscripciones por la plataforma finishtime.com.ar, donde vos ingresás, seleccionas la distancia que querés correr y le envías el pago por mail o por WhatsApp a la organización o a Bomberos y ya formás parte”.