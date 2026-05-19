Kicillof y Kreplak se reunieron con intendentes para repudiar el ajuste el Gobierno nacional en materia de salud

SALÓN DORADO

Del acto participaron más de 60 jefes comunales bonaerenses de distintas fuerzas políticas.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, un encuentro con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses para analizar la situación sanitaria que atraviesa la provincia de Buenos Aires como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”. “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó.

“Debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura: como consecuencia, se ha sobrecargado todo el sistema público provincial y municipal”, sostuvo el mandatario bonaerense, y agregó: “Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance”.

Durante el encuentro, se presentó un informe con estadísticas e indicadores sanitarios que muestran las consecuencias que las medidas nacionales tienen sobre el sistema de salud bonaerense. En este sentido, se abordaron ejes como el desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades en el acceso a medicamentos, la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en las estrategias de atención y cuidado.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”. “Nosotros trabajamos para que cada bonaerense se sienta acompañado por un Estado presente: vamos a seguir ampliando el acceso a la salud en los 135 distritos”, agregó.

Durante la jornada, los y las intendentas firmaron un acta acuerdo conjunta para expresar su preocupación y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud.

Por último, Kicillof afirmó: “Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias”. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”, concluyó.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, legisladores, legisladoras, intendentes e intendentas bonaerenses, y representantes del sistema de salud.