Crisis: el Municipio impulsa nuevas alianzas para fortalecer la seguridad alimentaria

MEDIDAS

El intendente Juani Ustarroz agradeció “la participación, el compromiso y la solidaridad de toda la comunidad mercedina”.

El mismo se da para fortalecer el trabajo articulado frente a “un momento muy complejo como el que estamos viviendo”, según describió Ustarroz durante un encuentro desarrollado para la coordinación del trabajo de la Mesa de Seguridad Alimentaria.

“Tenemos una serie de dispositivos fuertes y solidarios y debemos agradecer esta participación de todos. La soberanía alimentaria es fundamental porque está vinculada a muchos aspectos de la vida individual y colectiva y en un momento tan crítico, con un panorama tan complejo, el compromiso es esencial. Nos planteamos seguir fortaleciendo las redes comunitarias y las políticas alimentarias en la ciudad, especialmente en estos tiempos donde ha aumentado tanto la demanda”, explicó el jefe comunal.

De la reunión, llevada a cabo en La Trocha y además del gobierno local, participaron representantes del sector comercial, industrial, concejales del oficialismo y opositores, clubes, educación, fuerzas de seguridad, salud, red de comedores, productores alimentarios, entre otros. El objetivo: coordinar el trabajo de la Mesa de Seguridad Alimentaria surgida a finales de 2023, cuando desde el gobierno nacional comenzaron los recortes en las transferencias de alimento para las familias.

La secretaria de Desarrollo de la Comunidad de nuestra ciudad, Jorgelina Silva, contó que “el municipio nunca dejó de asistir a pesar de la caída de los fondos recibidos desde el gobierno nacional” y valoró “la planificación del programa alimentario con la participación de nutricionistas para que sea acorde a las necesidades de los vecinos”.

En la ciudad se entregan 30.000 viandas mensuales a través de una red de 42 comedores. “Esta cifra es solo una parte del entramado, ya que contamos también con merenderos en clubes, dispositivos municipales y el rol fundamental de las escuelas en la distribución de alimentos. Esta solidaridad se sintetiza en la propuesta de Alicia Bustos, de ‘Alma Mercedina’, quien propuso elaborar una ‘supersopa mercedina’.

Los números del programa reflejan la magnitud del despliegue territorial en la ciudad. Actualmente, el municipio garantiza la entrega de 30.000 viandas mensuales a través de diversos dispositivos. La red de contención se apoya fuertemente en 42 comedores comunitarios, que proveen 18.460 platos mensuales, y en 32 merenderos, que aportan otras 12.000 unidades. Además, el alcance se extiende a 7.500 beneficiarios del programa Caja MESA que ahora el gobierno nacional acaba de dar de baja y a la distribución de 3.300 bolsas de alimentos destinadas a familias en situación crítica.

“Y hay otra preocupación con la Caja MESA. Por un recorte del Estado Nacional, este programa de asistencia alimentaria —que alcanza a 7.500 personas en Mercedes— quedará suspendido por unos meses. Venimos sufriendo el impacto de estas políticas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con la discontinuación de programas como ‘Argentina contra el Hambre’ y ‘Abrazar’, lo que sumado a la baja de la coparticipación golpea directamente a la capacidad de respuesta del municipio», añadió Silva.

Red y programas

Se trabaja con la Red de Comedores y Merenderos, clubes, hogares y sociedades de fomento, entre otros. Y bajo el eje de cuidados integrales y soberanía alimentaria, el municipio articula iniciativas de producción local como la Huerta La Utopía, la Colonia Agroecológica y los programas Cosechar Arraigo y Pro-huerta Municipal.

En materia de salud y educación, se destacan el programa Supersanitos, el plan 1000 Días para lactancia, el espacio Celiavida para celíacos y capacitaciones constantes en manipulación de alimentos. Finalmente, la gestión continúa fortaleciendo las políticas alimentarias locales y proyecta avanzar en la producción de yogur como complemento nutricional para distintos dispositivos comunitarios.