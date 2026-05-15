Volvió a aumentar el combustible: 1% más

ECONOMÍA

YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles ayer jueves tras unos meses de incrementos sostenidos.

La novedad fue confirmada por Horacio Marín, presidente de la empresa petrolera argentina, quien prometió “no trasladar sobresaltos en el surtidor”.

A partir de ayer, los combustibles de YPF estarán un 1% más caros. Según Marín, con los nuevos valores empezó un periodo de “buffer de precios” por 45 días.

Según el directivo, “durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo“.

Lo cierto es que este 1% de aumento se suma a una suba del orden del 25% que se viene acumulando desde marzo.

“Al finalizar el periodo estipulado (de 45 días) y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”, sentenció Marín.